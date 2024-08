Este sábado 3 de agosto fue un día de altibajos para los atletas mexicanos. Sin embargo una luz de esperanza se presentó en el último momento, Marco verde aseguró medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Decimos que aseguró medalla de bronce, porque pase lo que pase, Marco Verde ya la tiene asegurada. Pero, ¿por qué el box de París 2024 pasa eso? Todo eso lo vamos a resolver aquí.

Sin embargo, antes de todo, tenemos que ver cómo Marco Verde llegó hasta acá. El mexicano venció en los octavos de final al boxeador de Mozambique, Muxanga. Después de en cuartos de final, tuvo una gran actuación contra Dev Nishhant, de la India.

El originario de Mazatlán logró imponerse en la categoría de 71 kg con un marcador de 4 por 1. Para que no queden dudas como en otros deportes. Ahora tocan las semifinales.

¿Por qué Marco Verde aseguró medalla de bronce en París 2024?

Ya que sabemos cómo es que Marco Verde llegó a asegurar medalla de bronce en el box de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Toca responder la pregunta que todos nos hacemos.

Y es que el boxeo en los Juegos Olímpicos no son como las demás disciplinas en las que se puede competir por el tercer lugar. Por lo que si Marco Verde llega a perder, este deporte automáticamente da dos medallas de bronces.

La razón es que el Comité Olímpico no quiere que los peleadores tengan más desgaste de lo que ya tuvieron. Pero pensándolo mejor, Marco Verde no debe ir con la mentalidad de tener algo seguro, sino que debe de buscar el máximo reconocimiento, si se da o no, es diferente.

¡TERCER ROUND Y MEDALLA PARA MÉXICO! 🇲🇽💥💥💥😍😍😍🥊🥊🥊🔥🔥🔥🔥



Marco Verde se lleva los cuartos de final del boxeo varonil 71kg con 3 grandes rounds donde la decisión fue a favor del mexicano

¡VAMOS POR EL ORO, MARCO! 🥇🥇🥇#Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/Ioy6LMJQyX — Claro Sports (@ClaroSports) August 3, 2024

¿Cuándo pelea Marco Verde en las semifinales de box en París 2024?

Con la mentalidad ya dicha, Marco Verde puede hacer historia al conseguir el oro en box en estos Juegos Olímpicos de París 2024, y por supuesto que tiene todo para lograrlo.

Así que te decimos, cuándo, a qué hora y dónde ver la pelea de Marco Verde contra Lewis Richardson en las semifinales de box en los Juegos Olímpicos de París 2024.