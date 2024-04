La nueva insólita moda de que algunos jugadores se cortan las calcetas en los partidos da la impresión de que el futbol solo va en decadencia y aquí te decimos la razón.

En el futbol hemos visto todo tipo de cosas que hasta la fecha nos siguen sorprendiendo y una de ellas es una nueva moda que consta en usar calcetas rotas para jugar.

Esta tendencia llamó la atención de todos ya que cada vez son más los jugadores que llevan agujeros en sus calcetas como Neymar o Jude Bellingham.

¿Por qué los jugadores cortan sus calcetas?

Desde el Mundial de Qatar 2022 empezó esta moda de que los jugadores corten sus calcetas y hasta la fecha lo siguen haciendo. Sin embargo, esto ya llegó demasiado lejos ya que la razón es algo insólita.

Las calcetas suelen apretar demasiado las pantorrillas de los jugadores, ya que dificultan la circulación, más cuando son nuevas, y al cortarlas, mejoran el flujo sanguíneo, lo que reduce los calambres.

Por esta razón, muchos futbolistas, han optado por esta técnica ya que suelen tener fuertes dolores en sus piernas y les ha resultado muy cómoda y útil.

Sin embargo, muchas personas piensan que esto es una exageración ya que son “payasadas” pues las calcetas nunca habían sido problema para los futbolistas.

¿Qué jugadores de futbol cortan sus calcetas?

Las calcetas rotas fue un tema muy polémico y ahora parece que se está normalizando desde que futbolistas famosos han sido vistos usándolas.

Esto comenzó desde el Mundial de Qatar 2022 y jugadores como Bellingham, Neymar, Kyle Walker, Brahim Díaz, Bukayo Saka y Gareth Bale han seguido esta práctica.

“Se me han subido los gemelos en los dos últimos partidos y no sé por qué. Él corre los 90 minutos y nada y dije, tengo que hacer algo, y me las he cortado por él” dijo Brahim Díaz tras un partido contra Granada