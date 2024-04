José Cardozo estuvo muy cerca de jugar con Club América y compartir delantera junto a Cuauhtémoc Blanco, pero el sueño de tener un poderoso trabuco se derrumbó; el paraguayo se mantuvo en Club Toluca y él mismo explica el porqué de su decisión.

José Saturnino Cardozo estuvo en la mira de Club América, quien veía en el paraguayo a la pieza faltante de un rompecabezas poderoso, encabezado por Cuauhtémoc Blanco en la ofensiva.

Pese al acercamiento, Cardozo se quedó en Club Toluca, equipo en el que hizo suya la delantera y respondió con creces a la confianza de la institución, consolidándose como el máximo goleador en su historia y uno de los grandes extranjeros que han irrumpido en el futbol mexicano.

¿Qué fue lo que dijo José Cardozo sobre su fichaje con Club América?

José Saturnino Cardozo tuvo un acercamiento con Club América en 1999, etapa en la que, el también paraguayo, Carlos Alberto Kiese se encontraba al mando del equipo y lo buscó para potenciar su delantera que ya tenía entre sus figuras a Cuauhtémoc Blanco.

Club América soñó con la delantera conformada por Cuauhtémoc Blanco, Fabián Estay y José Cardozo, pero las lesiones frustraron la llegada del paraguayo, quien recibió el respaldo de Club Toluca; se mantuvo con los mexiquenses e hizo historia.

“En el ‘99 sí hubo un acercamiento, Carlos Kiesse en ese momento, la ilusión era llevarme y a Fabián (Estay) también, el tridente con Cuauhtémoc, Fabián y yo, era el sueño del entrenador y al final no se dio”, reveló José Cardozo.

“En los momentos difíciles Toluca apareció y me respaldó, llegué lesionado, me vuelvo a lastimar, año y medio sin jugar, vence mi contrato y estaba operado, me vuelven hacer un año de contrato, todo 95-86 no jugué y no era un jugador que apenas te llama un equipo y ya empiezas a pelear por salir”, lanzó en TUDN.

“América puede ser un equipo de época”, lanzó José Cardozo

Para José Saturnino Cardozo, Club América puede ser un equipo de época. El delantero paraguayo se deshizo en elogios para el entrenador André Jardine y hasta auguro más títulos para la institución azulcrema.

“América es un equipo que puede ser de época si siguen con este camino que están demostrando”, señaló José Cardozo.

“Lleva un título con Jardine, que sigan ese camino porque Toluca ganó cuatro o cinco títulos seguidos, me gusta su propuesta”, señaló Cardozo y puntualizó que América “es el equipo más letal en el futbol mexicano, no te perdona”.