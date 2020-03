Aunque para muchos, la carrera de Julio César se acabó hace mucho tiempo.



México.- En la víspera del anuncio de la pelea amistosa entre Poncho de Nigris y Julio César Chávez Jr., el actor regiomontano advirtió que no sólo noqueará a su oponente, sino que además su intención es retirarlo del boxeo.

Luego de varios dimes y diretes, el también modelo, quien este martes 3 de marzo está cumpliendo 44 años, aseguró en Instagram que se encuentra preparándose al máximo para dar cuenta del “Hijo de la Leyenda”.

“Ahora me toca pelear con Julio César Chávez Jr.. Por cierto quiere que baje de peso, así como el ‘Canelo’ hizo con él y que tanto se queja… Estamos listos y preparados. Lo voy a retirar, lo voy a noquear. Dice que me da 3 rounds, pero sólo me va a durar dos”.

Poncho de Nigris

De acuerdo con De Nigris podría ser esta semana cuando exista una fecha y sede oficial para el pleito. En días pasados, se dijo que Culiacán, Sinaloa, albergaría el magno evento, pero no es oficial.

Chávez Jr. felicita a Poncho pero lanza dura “amenaza”



Es bien sabido que este par de personajes llevan una buena amistad, de ahí que buena parte de las palabras emitidas sean en tono de broma. Pero aún así, Julio César Chávez Jr. no dejó pasar la chance calentar todavía más el duelo.

Y es que, si bien es cierto que el Junior lo felicitó a Poncho de Nigris por su cumpleaños, también le recomendó que disfrutara estos días y también la pelea, pues podría ser la última que dispute debido a que lo dejará bastante lastimado.

Además, el pugilista aseveró que en un sólo asalto despacharía al intérprete de “Putazos o qué”. Veremos si la esperada función finalmente se lleva a cabo para deleite de los fans de cada uno.