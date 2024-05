El polémico penal que se dio en el América vs Cruz Azul de la Final de vuelta en la Liga MX ya pasó fronteras, salió un video en el que un árbitro que parece ser estadounidense lo analizó y el resultado es algo que muchos están de acuerdo.

Tal vez se siga hablando por otros meses sobre este penal que se dio en el América vs Cruz Azul y no nos pongamos de acuerdo con el veredicto final del árbitro.

Y lo peor de todo es que ya no es posible que haya un cambio, es decir, la última decisión la tomó el Gato Ortiz en el terreno de juego.

De cualquier forma, es interesante ver que la noticia ya llegó a otro países y qué opinan como muchos que vieron la Final.

Árbitro estadounidense analiza el penal del América vs Cruz Azul

Como ya vimos, el penal que se dio en la Final de Liga MX entre América y Cruz Azul traspasó fronteras y llegó a tierras que al parecer son estadounidenses.

Ya que podemos ver un video en el que un árbitro extranjero analiza el penal del América vs Cruz Azul y dice lo siguiente:

“Se dio un penal polémico en la Final de la Liga MX entre América y Cruz Azul. El partido estaba empatado a ceros en el minuto 75, Club América se encontraba atacando. La pelota es jugada dentro del área, Israel Reyes parece tocar la pelota y luego ser derribado por Rotondi.”

“(Aquí tiene un error) Originalmente, el árbitro no decide nada. Sin embargo después de ver la jugada en el VAR toma la decisión de marcar la pena máxima a favor del América. Ahora, pienso que no debió ser penal. Israel Reyes toca el balón y el jugador del Cruz Azul se barre entre estos dos sin tocarlos, el atacante salta a Rotondi y arrastra el pie para provocar el contacto.”

“El silbante se tardó 2 minutos en revisar la jugada en el monitor y creo que fue una mala decisión. Este penal tuvo una repercusión muy grande para los dos clubes. Pienso que el réferi debió quedarse con lo que había dicho antes.”

¿Qué dijo Israel Reyes sobre el penal del América vs Cruz Azul?

Ahora que ya vimos el punto de vista de alguien extranjero, veamos el punto de vista de alguien que vivió en carne propia el penal del América vs Cruz Azul.

Y es que Israel Reyes, el defensa del América que le cometieron el penal, habló después de esa jugada polémica:

“Yo no sé fingir una falta, nada, nunca lo he hecho, nunca me pasó, creo que toda mi carrera he sido un jugador recto”