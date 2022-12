Unas declaraciones poco afortunadas y que hasta rayaran en lo xenófobo fueron las que lanzó el periodista argentino Alejandro Fantino en contra de México.

En un video que circula en redes sociales se observa a Alejandro Fantino despotricar contra el futbol mexicano y sus exponentes.

A lo largo de su perorata, el comunicador aseguró que los “ mexicanos tienen complejo de inferioridad ” respecto a los argentinos.

Además, aseguró que los futbolistas nacionales sueñan con ser como los argentino s; eso sí, acotoó que jamás se les podrá igualar en cuanto a calidad, “así se pinten la camiseta celeste y blanco” y “dejen el verde”

“Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Quieren ser nosotros y no pueden. No les da, no llegan. Sueñan con jugar al futbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden, así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde”, dijo.

Y luego me cuestionan que por qué hablo de su soberbia y mamonería. Complejo de superioridad que creen que todos quieren ser como ellos.

¿Algún mexicano que diga que jugamos como ellos? NADIE

Este acomplejado nos dice acomplejados.

Jugamos mejor con México porque tenemos raíces europeas, dice Alejandro Fantino

Pero Alejandro Fantino no se detuvo y siguió lanzando declaraciones bastante desafortunadas, máxime cuando explicó la razón por la que Argentina juega mejor que México al futbol.

Según Alejandro Fantino, los argentinos son mejores debido a que “ tienen raíces europeas ”. Aunque no dio más detalles sobre este pobre argumento.

“No van a poder porque somos Argentina, jugamos al futbol así, nacimos así. Se comunican un montón de cuestiones: jugamos así porque tenemos raíces europeas”, comentó.

Como era de su suponerse, las declaraciones de Alejandro Fantino causaron escozor en la afición mexicana, la cual criticó al susodicho en reses sociales.

Rivalidad México vs Argentina

Cabe señalar que la rivalidad deportiva entre México y Argentina tuvo uno de sus capítulos más álgidos en el Mundial de Qatar 2022.

Y es que en dicho torneo la Selección Mexicana cayó de fea manera ante su similar la de Argentina , lo cual trajo un sin fin de críticas y señalamientos.

