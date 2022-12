Sin duda alguna, después de que fue campeón con Club Pachuca, Guillermo Almada era uno de los técnicos más aclamados por los fans mexicanos para dirigir la Selección Mexicana.

Y es que, luego del desastre que representó Qatar 2022 y la salida de Gerardo Martino, tantos fans como expertos opinaban que Almada podría ser una de las mejores opciones pero parece ser que no será posible.

Guillermo Almada ya expresó su deseo de dirigir a la Selección de Uruguay, su país de origen, hasta aceptó que era algo que le quitaba el sueño.

“Lo que más me moviliza y me quita un poco el sueño es dirigir nuestra Selección, porque es mi país. Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta”, dijo para el podcast Las Voces del Futbol.

Por otro lado, negó que haya habido una oferta formal por parte del Tri pues por diversas circunstancias no se ha concretado el acuerdo.

“Algunas veces me llamaron en momentos diferentes, pero por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo. La realidad es que hoy en día no me contactó nadie. Sí hemos recibido algunas ofertas de clubes que no hemos aceptado”.

Guillermo Almada habló sobre su posible llegada a la Selección Mexicana

Guillermo Almada, también confesó que cuando Gerardo Martino estaba al frente de la Selección Mexicana prefirió no hablar del tema pero espera que la Federación considere su reemplazo con paciencia.

‘’En un momento le tuvimos que dar un corte porque estaba Martino trabajando y no quisimos contestar más sobre ese tema. Ahora hay alguna insistencia, pero hay tiempo por delante para que la Federación considere el reemplazo’',dijo.

Sin embargo, hasta el momento no han confirmado quien llevará las riendas del combinado nacional.

