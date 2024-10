Las primeras dos convocatorias de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana han sido, en palabras del propio estratega, para probar jugadores, pero en ninguna de ellas ha estado presente Uriel Antuna.

El torneo pasado, Uriel Antuna se volvió un referente a Cruz Azul, lo que lo llevó a ser titular en el verano durante la Copa América con la Selección Mexicana.

Sin embargo, El Brujo, ahora en Tigres, no ha sido llamado por el Vasco en este nuevo proceso y ni siquiera él sabe el motivo de su no convocatoria con el Tri.

Antuna sobre su no convocatoria con la Selección Mexicana: “Quiero pensar que es decisión del técnico”

En entrevista con TUDN, Uriel Antuna habló por primera vez sobre su ausencia de la Selección Mexicana desde que cambió el director técnico y aseguró que no ha hablado con el nuevo estratega ni con alguien de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Yo no he hablado con el técnico, no he hablado con los directivos ni con nadie de la Selección Mexicana, quiero pensar que es decisión del técnico que obviamente respeto…”, declaró Uriel Antuna.

Antuna divide a fans de Tigres al compararse con Damián Álvarez (Jorge Martinez / Mexsport)

Pese a que no ha sido tomado en cuenta en el inicio de este nuevo proceso, el ahora atacante de Tigres aseguró que su ausencia lo motiva para seguir trabajando.

Además, aseguró seguirá buscando alcanzar su mejor versión para volver a ser llamado por el Tri.

Los números de Uriel Antuna con la Selección Mexicana

A pesar de las críticas que recibe cada que defiende los colores de la Selección Mexicana, Uriel Antuna es uno de los jugadores con mejor efectividad en los últimos años con el combinado nacional.

Luego de haber debutado en el 2019, Uriel Antuna ha jugado 64 encuentros con el Tri, en los cuales ha marcado 14 goles y ha dado 15 asistencias.

Además, el jugador originario de Gómez Palacio, Durango, ha formado parte de los planteles de México que se han coronado en la Copa Oro de 2019 y 2023, últimos títulos que han entrado en las vitrinas del equipo tricolor.

Uno de los jugadores que se rumora estaría vetado de la selección es el Chucky Lozano, pues habría reclamado a los directivos por mandarlo en un vuelo comercial a una convocatoria.