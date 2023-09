Oswaldo Sánchez es una de las grandes leyendas del Club Chivas, pero confesó públicamente que tiene algo de corazón rojinegro, ya que lloró cuando el Atlas FC fue campeón.

En una entrevista para el canal de youtube, el ex portero de la Selección Mexicana, Oswaldo Sánchez, admitió que aunque desde niño fue aficionado al Club Chivas, el destino le hizo debutar en el Atlas FC, por eso le guarda un gran cariño.

Tanto que lloró cuando el cuadro del paradero ganó su título 70 años después de haber conquistado el primero. Oswaldo Sánchez debutó con el Atlas FC en 1993 para tres años después pasar al Club América.

De las Águilas dio el salto al Club Chivas donde jugó la mayor parte de su carrera y aunque todos lo identifican como un chiva recalcitrante, no lo niega, parte de su corazón es rojinegro.

El pasado oculto de Oswaldo Sánchez

Antes que nada, Oswaldo Sánchez aclara, “yo soy chiva desde pequeño. Mi abuelo y mi padre me lo inculcaron, tenía mi tarjeta de aficionado, iba cada quien días al estadio”.

Mas lo que son las cosas del futbol, “paradójicamente me toca estar en el Atlas FC de inicio. Te digo algo, la gente de Atlas FC me odia, pero yo los quiero mucho, cuando fueron campeones lloré como un niño , estaba viendo la transmisión y me dio mucho gusto que hayan coronado un gran campeonato”.

Oswaldo Sánchez debutó con el cuadro de los Rojinegros en la temporada 1993-94 bajo las órdenes del argentino Marcelo Bielsa, quien ahora dirige a la selección de Uruguay.

🔴⚫️ OSWALDO LLORÓ POR EL TÍTULO DEL ATLAS - Pero le va a las Chivas ..



El Atlas FC que rompió la maldición

El Atlas FC, donde debutó Oswaldo Sánchez, ganó su segundo título en Liga en el Apertura 2021, derrotando en una serie que se fue hasta los penaltis al cuadro del Club León.

El segundo título del Atlas FC llegó 70 años después de haber obtenido su primer campeonato en la temporada 1950-51, cuando vencieron 1-0 al Club Chivas para lograr que nadie los alcanzaran en el torneo que en ese entonces se jugaba a puntos.

