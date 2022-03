Omar Govea no ve como un retroceso regresar al futbol mexicano, en caso de no seguir en el balompié de Bélgica. ¿Será que puede regresar al Club América?

“No le veo ninguna contra volver a México, a mí me gustaría mucho volver a jugar cada fin de semana y que se vea más de mí, no es mi idea principal pero no descarto volver”, declaró.

En 2015, sin debutar en el Club América, emigró al futbol europeo con el Porto FC B, donde estuvo dos años antes de pasar a la liga belga; en 2019 pasó al actual Zulte Waregem.

Sin embargo, no tiene actividad desde agosto de 2021 por un castigo de su actual equipo . Situación que lo motiva aún más en buscar otros aires.

“Tuve algunas ofertas que se trabaron, yo estaba buscando salir y al final no se dieron”, dijo en entrevista para Mediotiempo.

Omar Govea jugando en las Fuerzas Básicas del América (ADRIAN MACIAS / MEXSPORT)

¿Por qué castigaron a Omar Govea?

Omar Govea rompió el silencio y aclaró el porqué de su castigo en el Zulte Waregem de la Primera División de Bélgica.

El canterano de Club América explicó que su separación del primer equipo no fue indisciplina como se decía, sino por no firmar su renovación de contrato.

“Intenté portarme lo más profesional, incluso cuando me mandaron al segundo equipo hacía trabajo extra para prepararme. No sé porque salió el tema de una indisciplina, porque no fue esa la razón”.

Omar Govea, una sorpresa con la Selección de futbol de México

Omar Govea en 2020 gozaba de regularidad en el futbol de Bélgica, ésta lo llevó hasta la Selección de futbol de México de Gerardo Martino.

El mediocampista fue la sorpresa en la convocatoria del Tricolor para enfrentar a Países Bajos y Argelia en una gira por Europa; sin embargo, no lo han llamado más.

“Ahora estando en el primer equipo me siento muy bien y creo que esto va a cambiar a futuro. No estoy donde quiero estar pero sé que llegaré”, sentenció.