Sebastián Córdova rompió su relación amorosa con la modelo fitnes Vianey Rodríguez, la cual ha revelado los motivos de su separación.

Hace unos días se dio a conocer a través de redes sociales que Sebastián Córdova rompió su relación amorosa la cual llevaba más de dos años con la modelo de nombre Vianey Rodríguez, la causa habría sido una infidelidad. La ex novia del jugador del Club Tigres ha revelado los motivos de su separación.

A través de videos de Tik Tok, un usuario compartió que Vianney Rodríguez, le habría sido infiel a Córdova con un empresario, la cual fue sorprendida por el jugador del Club Tigres, que de forma inmediata al enterarse decidió terminarla.

Incluso el mismo usuario reveló que se le ha visto a la modelo visitar el condominio de “Sebas” para pedirle perdón, pero que el jugador se niega a verla de nuevo.

Ex novia de Sebastián Córdova responde a las supuestas infidelidades.

La ex novia de Sebastián Córdova, Vianney Hernández, ya se pronunció sobre su rompimiento amoroso y respondió sobre las supuestas infidelidades hacia el jugador del Club Tigres.

A través de su cuenta de instagram, la ex novia de Sebastián Córdova reveló que no terminó su relación por una infidelidad como se dio a conocer. Vianey Rodríguez mediante una captura confirma su rompimiento y revela que fueron otros motivos la razón de su separación.

“Si ya terminamos. Por respeto a él no puedo dar detalles, pero no hubo ninguna infidelidad, engaño ni nada. Yo decidí alejarme por otros motivos” indicó la ex novia de Córdova.

Incluso dentro de esta captura de pantalla, señala que siguen en contacto, de hecho mostró el mensaje que le mandó tras haber sido campeón del Campeones Cup, título que le ganaron al LAFC.

Vianey Rodríguez (captura de pantalla)

¿Quién es Vianey Rodríguez?

Vianey Rodríguez es una modelo fitnes regiomontana, fue novia de Sebastián Córdova durante un largo tiempo.

Cuenta con un canal de youtube en el cual hace videos de ejercicio. Dicho canal cuenta con más de 30 videos y con más de 3 mil seguidores.

Forma parte de la marca Adidas, con quien ha colaborado en distintas campañas publicitarias.

