Canelo asistió a la pelea de Ryan García, quien tuvo una épica remontada para derrotar a Luke Campbell para proclamarse campeón.

Comenzó la actividad en el mundo de boxeo y vaya de qué manera, con una gran pelea en la que Ryan Garcia se sobrepuso a una caída para derrotar a Luke Campbell por nocaut, mismo que hizo sentir orgulloso a Saúl 'Canelo' Álvarez.

Ryan García, de apenas 22 años, está llamado a ser uno de los más grandes boxeadores de los próximos años, pues a su corta edad ha demostrado un tremendo potencial que hace recordar a Oscar de la Hoya y Canelo Álvarez en sus primeros años.

García se enfrentaba a Luke Campbell por el campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en lo que parecía ser una pelea en la que no tendría problemas; no obstante sufrió un duro golpe en el segundo asalto que lo obligó a visitar la lona de forma sorpresiva.

Ryan Garcia visitó la lona en el 2do asalto. 😱🔥



(Vía @DAZNBoxing) pic.twitter.com/IvfEFuoH9P — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 2, 2021

García se sobrepuso para ganar con Canelo en las gradas

Ryan García se sobrepuso a la caída que sufrió durante el segundo round y fue hasta el séptimo asalto cuando conectó un brutal golpe al cuerpo que dejó a Campbell sin posibilidades de seguir en la pelea, por lo que el réferi terminó la pelea.

El tremendo K.O. de #RyanGarcía a Luke Campbell. ¡Gancho al hígado a la mexicana! 🇲🇽👏👏👏



El "King Ryan" se levantó de una caída en el 2° round para terminar con el británico de esta forma en el 7°.



¡Qué gran pelea nos regalaron! #GarciaCampbell 🥊🔥pic.twitter.com/fxczrVqQgd — Martín Arias (@martinariasm) — Martín Arias (@martinariasm) January 3, 2021

Tras la victoria, García se mostró eufórico gritando y abrazando a sus entrenadores, entre ellos Eddy Reynoso, así como a Oscar de la Hoya, quien lleva su carrera en Golden Boy Promotions, y finalmente con el Canelo, a quien abrazó de forma emotiva dentro del ring.

Canelo Álvarez, la inspiración de Ryan García

No cabe duda de que Ryan García admira a Saúl 'Canelo' Álvarez y muestra de ello fue el emotivo mensaje que le dedicó tras conseguir su triunfo en el AT&T Center.

"Tú me inspiras. No sería tan bueno como soy si no te tuviera a ti" Ryan García a Canelo

🔊 "Me inspiras. No sería lo bueno que soy si no te tuviera a ti al lado".



Las palabras de Ryan García a Canelo después de ganar por KO a Luke Campbell 🍀pic.twitter.com/enl6XLbv36 — DAZN España (@DAZN_ES) — DAZN España (@DAZN_ES) January 3, 2021

Posteriormente, ya al finalizar la rueda de prensa posterior a la pelea, Ryan García salió del inmueble acompañado del Canelo, quien le hizo saber lo orgulloso que se siente de él.

Canelo & Ryan Garcia leaving the AAC in style ✨



(via @KingRyanG) pic.twitter.com/mmNeoFRQ62 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 3, 2021