Nicolás López y Yeferson Soteldo tendrían que pagar multa por llegar tarde a entrenamientos de Club Tigres.

Ambos jugadores de Club Tigres, habrían llegado hasta media hora tarde a los entrenamientos de manera injustificada.

En ese sentido, se harían acreedores a una multa económica por indisciplina. Sin embargo, el presidente de los felinos, Mauricio Culebro justificó la ausencia.

“Desconozco si llegó tarde o no. Nico López tuvo un problema estomacal el fin de semana, no sé si tuvo que ver con eso. De repente, hay situaciones que nos pasaron a todos, de trafico o así. El grupo está comprometido, no creo que haya tema con eso”, dijo en entrevista.

Yeferson Soteldo (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Club Tigres en el Clausura 2022

Club Tigres ha tenido un torneo lleno de altibajos, pero finalmente está listo para jugar la liguilla y son fuertes candidatos a llevarse el título.

Los felinos militan en el segundo puesto de la Liga MX y eso les permitió pasar de manera directa a la fiesta grande del futbol mexicano.

No obstante, ahora tiene varios retos por delante pues ya se dieron a conocer cómo quedarán los cuartos de final.

El jueves 12 de mayo , Cruz Azul abre la cartelera en el Estadio Azteca en contra del Club Tigres a las 19:00 hrs.

Mientras que, el partido de vuelta se enfrentarán en el Estadio Universitario de la UANL a las 20:05 hrs.

Club Tigres (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Club Tigres enfrentará a Cruz Azul con cautela

Mauricio Culebro, dejó claro que en Club Tigres, están concentrados en trabajar para obtener resultados y enfrentar a Cruz Azul, rival al que le tienen mucho respeto.

“Los equipos que llegan a estas instancias son complicados, es el caso de Cruz Azul. A mí me gusta hablar de Tigres, no tanto de los que vamos a enfrentar. Lo respetamos, es un gran equipo, con mucha historia y gran plantel”, dijo.