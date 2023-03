El técnico del Club León, Nicolás Larcamón, calificó de estúpidas las críticas hacia el entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, sólo porque es argentino.

En entrevista con TUDN, el entrenador argentino, calificó de estúpido entrar en el debate sólo por la nacionalidad del técnico a cargo del cuadro Tricolor.

“Seguimos hablando de la nacionalidad del entrenador como factor, me parece desde mi punto de vista estúpido”, dijo un día después de que Ignacio Ambriz dijo que no aceptaba a Cocca por ser argentino.

Diego Cocca es defendido por Nicolás Larcamón

Diego Cocca, técnico de la Selección Mexicana, tiene un defensor en su compatriota Nicolás Larcamón, entrenador del Club León.

Antes las críticas que marcan que con Diego Cocca ya son tres técnicos extranjeros seguidos al frente de la Selección Mexicana, indicó que es “estúpido seguir hablan de ese asunto”, cuando lo que se necesita para crecer es un plan integral.

Según el entrenador del Club León, para intentar que el futbol mexicano regrese a un punto competitivo: “hablar de un único aspecto sería no entender de todos los requerimientos y todo el proyecto que se tiene que desarrollar”.

Apuntó el argentino que hay que trabajar en el crecimiento de los jóvenes, “hacer mucho trabajo con los equipos Sub 17 y Sub 20, giras internacionales, muchos partidos, mucho desarrollo. No todo lo que se hace está mal, pero hay que fundamentarlo mejor”.

Diego Cocca. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Nicolás Larcamón en México

Nicolás Larcamón, hoy técnico del Club León, llegó a México a inicios del 2021 para hacerse cargo del Club Puebla, con el que llegó de forma consecutiva a cuatro Liguillas.

El argentino, quien nunca jugó profesionalmente, comenzó su carrera como técnico en Venezuela dirigiendo al Deportivo Anzoátegui, para después seguir en Chile con Deportivo Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, hasta que llegó a la Liga MX.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok