Giovani Dos Santos, una joya del futbol mexicano que fue perdiendo su brillo con el paso del tiempo, se encuentra a la deriva tras la falta de interés de los equipos por hacerse de sus servicios.

Giovani Dos Santos había sido vinculado en las últimas semanas con el CSD Municipal de Guatemala, sin embargo, el conjunto rojo negó el interés por el futbolista mexicano de 33 años de edad.

El gerente de deportivo del CSD Municipal, Martín Plachot, habló en exclusiva para ESPN sobre los rumores que ponían al ex mediocampista del Club América como próximo fichaje del equipo.

“La verdad no hay nada. No sé de donde salió. No lo han ofrecido y no hay ninguna negociación ahora mismo, la verdad. Fue todo lo que apareció en redes, nunca hubo nada, esa es la verdad” sentenció Plachot.

“No hay ninguna negociación con él o representantes. Es un rumor hasta este momento. Puede ser que en dos días, pase algo diferente y alguien lo ofrezca, pero hasta ahora, no ha existido nada, todo es tema de redes” terminó agregando.

Giovani Dos Santos en el América (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Giovani Dos Santos lleva año y medio sin actividad como profesional

Giovani Dos Santos lleva un año y medio sin contratarse con ningún equipo luego de haber terminado contrato con el Club América el pasado 1 de julio del 2021.

Desde ese entonces, han pasado tres torneos de la Liga MX y no ha habido club que se muestre interesado por firmar al hermano menor de los Dos Santos para reforzarse.

Aunque Gio llevó una carrera más ‘ordenada’ en su paso por América, la realidad es que dejó mucho que desear con su falta de condición física y con las reiteradas lesiones que sufrió.

Ahora, cuando parecía que tenía la oportunidad de continuar en Guatemala, el propio CDS Municipal salió a desmentir la información que los vinculaba.

Giovani dos Santos. (GERMAN ALEGRIA / Mexsport)

Giovani Dos Santos: Estadísticas en la Liga MX

Partidos jugados: 42

Goles anotados: 4

Asistencias: 2

