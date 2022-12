Guillermo Ochoa ya dio color. El ahora portero del Salernitana de la Serie A mencionó que su objetivo es llegar al Mundial del 2026 como titular de la Selección Mexicana y después decir adiós a las canchas.

En rueda de prensa de cara al juego contra el AC Milán, Guillermo Ochoa, quien viene procedente del Club América, reveló sus planes a futuro.

“Tengo la ilusión de tener una carrera muy larga, y ya lo he dicho, quiero jugar el próximo Mundial en México y terminar mi carrera con esa Copa del Mundo”, mencionó.

Si el guardameta logra ser convocado para el Mundial del 2026, tendrá presencia en seis Copas del Mundo, aunque haya jugado hasta el momento, sólo en tres.

Guillermo Ochoa y la dificultad de jugar en Europa

Francisco Guillermo Ochoa Magaña regresó a Europa después de varios años de ausencia para jugar con el US Salernitana.

En el 2019, el portero mexicano dejó el Standard de Lieja en Bélgica para regresar al Club América de México.

Su ausencia del futbol europeo, dice que se debió a la falta de un pasaporte comunitario. “La situación como portero no se sencillo y más como latino pues no es fácil encontrar un club en Europa. Soy el primer portero en México que juega en Europa”, reiteró.

Y es que encontrar un equipo en el Viejo Continente: “Fue complicado por ocupar la plaza extracomunitaria y más siendo portero. Ya tengo el pasaporte español, lo conseguí hace tres años y medio, pero es complicado”.

Guillermo Ochoa (Moises Castillo / AP)

Guillermo Ochoa debutaría ante el AC Milán

El próximo miércoles el US Salernitana debutaría ante el AC Milán dentro de la Fecha 16 de la Serie A de Italia y Guillermo Ochoa podría debutar.

“Jugar en la Serie A es una linda oportunidad, no podía dejarla pasar. Me han dicho los objetivos del club, me han contado del crecimiento y el futuro de la escuadra y el proyecto me gustó mucho”, dijo el portero mexicano.

Del juego ante el AC Milán, que podría marcar su presentación, indicó: “Será un juego difícil para todos, pues el Milán tiene excelentes jugadores. Para nosotros como equipo es una motivación recomenzar después del paró contra un equipo de este tipo”.

