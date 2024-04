Fue a través de un video por redes sociales que el conocido comentarista, Enrique Garay habló sobre el proyecto inexistente de TV Azteca.

Luego de que TV Azteca poco a poco fuera perdiendo coberturas, varios han salido a hablar del proyecto deportivo del canal, Enrique Garay uno de ellos.

En el video, Garay asegura que todo lo que él hacía “se acabó” que siente es como si le hubieran quitado todo.

¿Cuáles fueron las palabras de Enrique Garay?

Enrique Garay trabajó en TV Azteca más de 20 años y en 2015 anunció su salida de la televisora del Ajusco.

Enrique Garay es un experto en la NFL lo que le valió para posicionarse como ícono de ese deporte en TV Azteca.

Cuando le preguntaron por su salida Garay mencionó sentir que en TV Azteca no existía un proyecto atractivo. Además expresó que el solo quiere trabajo.

“Agradezco mucho a Azteca, le tengo mucho cariño pero al mismo tiempo Azteca no tiene un proyecto hoy que suene atractivo“ dijo Garay.

Continuó enumerando los deportes que ya no se transmiten en la televisora, “ no tiene NFL, no tiene NBA, no tiene olímpicos, no tiene tenis.

¿Garay se siente atacado?

Enrique Garay aseguró que parecía un ataque directo porque lo que él hacía dentro de TV Azteca ”se acabó” pues siente que le quitaron todo.

“Yo solo quiero chamba, donde me soliciten ahí estaría”, comentó Enrique Garay.

Además el periodista aseguró que se prepara todos los días, entonces estaría encantado de trabajar en donde sea que lo llamen.