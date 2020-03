El estratega señaló que las Águilas pelean con River Plate y Boca Juniors por ser el equipo más grande de América.

Miguel Herrera lo tiene claro: América es el equipo más grande del continente y así se lo hizo saber al Atlanta United, su próximo rival en la Concachampions 2020.

En conferencia de prensa este mares 10 de marzo, el 'Piojo' señaló que el conjunto de la Major League Soccer (MLS) se enfrentará las Águilas, equipo que pelea con River Plate y Boca Juniors por ser el más grande del continente americano.

"(Atlanta) se enfrenta al equipo más poderoso de América, nosotros (América) somos el equipo más grande, el que está peleando ser de los mejores equipos del continente."



El estratega mexicano se volvió a mostrar crítico con la Concacaf por el hecho del arbitraje, concretamente por la falta del VAR en el torneo, que puso solucionar partidos en la ronda anterior.

“La gente de pantalón larga que no está metida de lleno. Me llamaron la atención por lo que dije. No es que el torneo no funcione, ellos no le dan la seriedad, si fuera un torneo serio tendría que tener VAR, como todos los torneos importantes del mundo"

Piojo confirma XI vs Atlanta United

Como ya es una tradición, Miguel Herrera confirmó la alineación que utilizará para enfrentar al Atlanta United en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions.

El técnico azulcrema saldrá con Óscar Jiménez en el arco; Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez y Luis Fuentes en la defensa; en el mediocampo estarán Richard Sánchez, Santiago Cáseres, Giovani Dos Santos y Andrés Ibargüen; mientras que Leo Suárez acompañará a Henry Martín en el ataque.

🎙️ | Conferencia de Prensa con @MiguelHerreraDT



"Afortunadamente recuperamos gente, los suspendidos ya están. El equipo está bien, completo y sólido. Moveremos piezas para enfrentar los dos torneos y seguir ganando” pic.twitter.com/osOuq0YEcy — Club América (@ClubAmerica) March 10, 2020

Será este miércoles 11 de marzo cuando las Águilas reciban en la cancha del Estadio Azteca al Atlanta United, equipo que les ganó la Campeones Cup el año pasado.