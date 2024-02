Los americanistas no estarán muy contentos después de lo que dijo Miguel Layún, pues el ahora exfutbolista aseveró que la carrera de Chicharito Hernández ha sido más relevante que la de Cuauhtémoc Blanco.

Después de que se anunció que Chicharito Hernández volvería al Club Chivas se levantó la polémica en torno al lugar que este futbolista ocupa en la historia del balompié mexicano y Miguel Layún ya dio la respuesta.

Vale decir que Layún es una voz autorizada para hablar de carreras exitosas, pues aunque la de él tuvo un inicio muy complicado, terminó jugando en Europa, yendo a Mundiales y hasta siendo campeón con Club América.

También es uno de los exjugadores más objetivos y que mejor se expresan en materia futbolística, de ahí que sus palabras hayan causado tantas reacciones.

¿Qué dijo Miguel Layún del Chicharito Hernández?

Fue en entrevista con David Faitelson donde Miguel Layún habló sobre el Chicharito Hernández, a quien llenó de elogios, incluso lo puso por encima de Cuauhtémoc Blanco.

Y es que, para Miguel Layún, la carrera del Chicharito Hernández ha sido más relevante que la que llevó a cabo Cuauhtémoc Blanco.

No es para menos, pues mientras Chicharito jugó en equipos como Manchester United y Real Madrid, el Cuauh lo hizo en escuadras como América, Veracruz, Irapuato, Dorados, Santos, Chicago Fire, entre otros.

“El tipo (Chicharito) logró algo que muy poca gente en México ha logrado, para mí es una de las carreras top 3 de México. Para mi están él, Rafael Márquez y Hugo Sánchez... en gustos podemos debatir, Cuauhtémoc fue un ídolo, un referente, un fuera de serie, pero en carreras la de Javier es más relevante que la de él”, comentó Layún.

Cuauhtémoc Blanco, a la altura de Zinedine Zidane

Eso sí, Miguel Layún reconoció que Cuauhtémoc Blanco es un ídolo y referente para él; sin embargo, apunto que quizá lo que le faltó fue mentalidad para blandirse en la élite.

Incluso David Faitelson recordó cuando Manuel Lapuente le dijo que Cuauhtémoc Blanco no tenía nada que envidiarle a Zinedine Zidane.

“Estaríamos hablado del mejor jugador en la historia de México (si Cuauhtémoc hubiera tenido la mentalidad de Chicharito)”, acotó Miguel Layún.

Y David Faitelson remató: “(Lapuente me dijo que) Cuauhtémoc no le pide nada a Zidane, estoy de acuerdo, pero el problema es la mentalidad. Si no la tienes las piernas no te bastan”.