Tras finalizar el partido de la Selección Mexicana contra el Valencia, los comentaristas de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, le dieron con todo al equipo de Javier Aguirre por no haber ganado.

La Selección Mexicana quedó a deber en el partido ante el Valencia pues el equipo de España jugó con varias bajas y a pesar de eso, les terminaron empatando 2-2.

Christian Martinoli y Luis García no se contuvieron y se burlaron de la Selección Mexicana por haber empatado contra un equipo que está en lugares de descenso.

La opinión de los comentaristas de TV Azteca fue muy clara pues la actuación del tricolor fue una vergüenza al no poder con equipos que ni siquiera son un rival fuerte.

¿Qué dijeron Christian Martinoli y Luis García sobre la Selección Mexicana?

Los comentaristas de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, le dieron con todo a la Selección Mexicana por no haberle podido ganar a un Valencia que parecía un rival débil.

“Es un equipo que está en un problema económico, tanto así que acepta lo que le ofrece la Federación para poder venir pero el Valencia dio cara y salieron mucho mejor librados que la Selección Mexicana”, dijo Christian Martinoli.

“El equipo no acompaña, no está confiado y no hay la calidad que estamos esperando que en algún momento pueda dar”, agregó Martinoli.

“Lo peor es que se vuelve a poner en evidencia una falta de talento en el equipo mexicano. No le sobra nada, le faltan muchas cosas”, afirmó Luis García.

“Pensamos que el Valencia no traía nada y mira. No sabemos nada, ese es otro punto negativo. Está claro que a una Selección B no le alcanza ni para ganarle a un equipo del fondo en España”, sentenciaron los comentaristas.

Christian Martinoli y Luis García hablando con la Biblia en la mano sobre la actualidad de la Selección de México.



Este video dura 9 minutos pero vale la pena cada maldito segundo.



Vamos de mal en peor. 🇲🇽💔

pic.twitter.com/eZcAnTPLhi — Roberto Haz (@tudimebeto) October 13, 2024

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana tiene más partidos por delante y después de haber enfrentado al Valencia de España, deberá prepararse para su encuentro contra Estados Unidos.

La Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos, uno de sus rivales más fuertes, en la Fecha FIFA este próximo martes 15 de octubre en el Estadio Akron a las 20:30 horas.