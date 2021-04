Miguel Herrera también reconoció que le haría muy feliz dirigir al Club Tigres

México.- Miguel Herrera reveló que rechazó una oferta proveniente del futbol español, y es que su idea es esperar por un proyecto de mayor envergadura .

La oferta descrita, tal como dijo Miguel Herrera en entrevista con Adela Micha, era de un equipo español de Segunda División, de ahí que la haya descartado, pues el sacrificio era mayúsculo.

“Me hablaron de España, de un equipo de Segunda División. No llegamos a un acuerdo. Sé que debo sacrificar si es un equipo de Primera, pero de Segunda, no" Miguel Herrera

Miguel Herrera niega contacto con Club Tigres

Asimismo, Miguel Herrera aseguró que por ahora no ha tenido ningún contacto con la directiva del Club Tigres, con el cual se le vinculó desde que se destapó la inminente salida del Tuca Ferretti .

Aunque eso sí, el afamado Piojo Herrera reconoció que un ofrecimiento del Club Tigres lo pondría muy feliz , dado que se trata de una de las escuadras más poderosas de la Liga MX .

“En este momento no hay nada (de pláticas). Yo estaría feliz de que me dijeran ‘vamos a platicar’… hoy dirigir a Tigres me pondría feliz, aún no llegue a un acuerdo, ese es ya otro tema” Miguel Herrera

🐅🐅🐅🐅



Miguel Herrera sería el técnico elegido para llegar a Tigres de cara a la próxima temporada.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/ZBgXsGU6GQ — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) April 23, 2021

Club Tijuana es el único que buscó a Miguel Herrera

Asimismo, Miguel Herrera confirmó que las únicas pláticas formales que tuvo fueron con Club Tijuana , equipo al que ya dirigió. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

¿La razón? El Piojo Herrera quería esperar hasta que finalizara el torneo para hacerse con las riendas del Club Tijuana , pero ahí requerían un DT de manera urgente, de ahí que llevaran a Robert Siboldi.

En la misma entrevista con Adela Micha, Miguel Herrera aseveró que jamás dirigiría al Club Deportivo Guadalajara (Chivas) , toda vez que se siente identificado con el Club América .

Miguel Herrera Mexsport

Club Tigres tiene más opciones además de Miguel Herrera

Según información difundida recientemente, el Club Tigres no sólo tendría como opción a Miguel Herrera, sino también a otros entrenadores de renombre.