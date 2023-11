Miguel Herrera hizo menos al término del partido al Club América pese a que el Club Tijuana fue goleado en la cancha del Estadio Azteca, pues considera que no fueron superiores y todo cambió tras la expulsión de uno de sus jugadores.

Para el técnico del Club Tijuana todo estaba parejo hasta cuando en la cancha estaban once contra once y todo cayó después de la expulsión y además considera que el Club América no fue superior y los hace menos con sus declaraciones.

En conferencia de prensa, el Piojo Herrera consideró que nunca fueron superados y que el partido fue bastante parejo a pesar de la goleada que el América le metió a su ex entrenador por 3-0.

Miguel Herrera hace menos al Club América (Captura especial)

¿Cómo quedó el juego entre el Club América y el Club Tijuana?

Este sábado 4 de noviembre se jugó la Jornada 16 del Apertura 2023 entre el Club América y el Club Tijuana en donde se demostró que el conjunto de Coapa es el máximo candidato al título pues llegó a 36 puntos luego de este triunfo.

En el primer tiempo, no hubo muchas emociones, el Club América tuvo más aproximaciones de peligro a la portería del Club Tijuana pero sin ser contundentes y en el descanso se irían sin anotaciones pero en un juego parejo.

Fue hasta el segundo tiempo donde las Águilas se destaparon con tres goles luego de que el Club Tijuana se quedara con un jugador menos, Alejandro Zendejas, Jonathan Rodríguez y Álvaro Fidalgo fueron los encargados del triunfo.

América vs Xolos (Miguel Ponton / Miguel Ponton)

Próximo partido del Club Tijuana y del Club América en la última jornada del Apertura 2023

Ambos equipos ya están en zona de liguilla, el Club América terminará el torneo como líder del Apertura 2023 mientras que el Club Tijuana buscará los tres puntos para amarrar su pase a la fase final en la última jornada del campeonato.

El Club América visitará al Club Tigres en un duelo bastante atractivo a pesar de que ambos equipos ya están en los primeros lugares y estarán en la liguilla de manera directa evitando el Play-in.

Mientras que el Club Tijuana recibirá al Club Pachuca en la última jornada del Apertura 2023 y en caso de lograr los tres puntos y dependiendo de otros resultados, los Xolos estarán en la liguilla de manera directa haciendo un gran torneo.

