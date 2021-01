Asimismo, Miguel Herrera reveló que fue el primero en ofrecer su renuncia tras el fracaso del América en Concachampions.

México.- Fuel a su estilo, Miguel Herrera habló sin tapujos acerca de su polémica salida del América. Además, aprovechó para mandarle un severo mensaje a todos aquellos que pedían su renuncia.

Durante una entrevista en el podcast Sin Llorar, Miguel Herrera aseguró que le molesta de sobremanera que los aficionados que lo critican no tengan la suficiente memoria para recordar los éxitos que logró con América.

Asimismo, se pronunció al respecto del #FueraPiojo , el cual solía hacerse tendencia en cada juego de las Águilas sin importar el resultado obtenido.

“Me caga que la gente (que me critica) no haga memoria. Que no vaya a los números. Primero estaba el #FueraPiojo, que nació en el E-Liga MX y fue una mamada porque yo ni estaba en ese torneo, pero no hacen el ejercicio de cuestionar lo que dicen. Nosotros ganamos tres títulos sin gastar dinero… es gente tonta los que hablan de eso y se suben al barco sin saber” Miguel Herrera

A Miguel Herrera le dolió el comunicado del América

Aunado a ello, Miguel Herrera admitió que si algo no le gustó de su salida fue el comunicado emitido por América, ya que, en su consideración, no refleja lo ocurrido en el ámbito deportivo durante su proceso.

“Lo que a mí no me gustó sinceramente y se lo dije a Santiago (Baños) cuando platiqué con él del finiquito, fue el comunicado, porque ni siquiera va con lo que pasó. El que hizo ese comunicado no tenía ni idea de lo que estaba pasando en América o de mi proyecto y los resultados ahí están” Miguel Herrera

De igual modo, reconoció que la directiva lavó su error cuando al día siguiente se difundió un video que retrata sus logros y los pasajes más luminosos que vivió en las Águilas.

Miguel Herrera ofreció su renuncia tras derrota ante LAFC

Otra de las grandes declaraciones hechas por Miguel Herrera en el podcast Sin Llorar, en el cual participaron, entre otros, los exfutbolistas Mariano Trujillo y Claudio Suárez, fue que él ofreció su renuncia luego de la derrota sufrida en las Semifinales de la Concachampions ante LAFC.

Y es que el “Piojo” Herrera sentía que su gestión se encontraba ya muy desgatada, por ende, propuso “hacerse a un lado” a fin de que la directiva trajera otro técnico. No obstante, también prometió que sacaría el barco a flote si es que se quedaba.