De acuerdo con el “Piojo”, en México hay buenos delanteros, por ende, no se requiere el llamado del goleador de Rayados.

México.- Para Miguel Herrera, la Selección Mexicana no necesita convocar a Rogelio Funes Mori, toda vez que, como dijo el DT del América, existen delanteros nacionales de sobra para satisfacer los requerimientos del puesto.

En medio de la polémica en torno a una posible convocatoria de Rogelio Funes Mori, estrella de los Rayados de Monterrey, Miguel Herrera hizo énfasis en lo bien que lo están haciendo jugadores mexicanos como Raúl Jiménez y el propio Henry Martín, quien es su pupilo en el América.

Es por ello que, como señaló el otrora DT de la Selección Mexicana, dicho combinado no requiere los servicios del argentino más allá de que también es un gran futbolista.

“A mí se me hace un gran jugador, creo que en este momento no necesitamos un delantero, hay jugadores en Europa funcionando, hay jugadores en México que están haciendo su trabajo, hoy creo que no necesitamos de un naturalizado. Funes Mori tiene toda la categoría, pero no hay necesidad de eso” Miguel Herrera

Miguel Herrera reconoce que se equivocó al criticar a Gerardo Martino

Asimismo, en entrevista con ESPN, el afamado “Piojo” aceptó su equivocación al criticar los micr ciclos implementados por Gerardo Martino en la Selección Mexicana. De hecho, atribuyó tales palabras a la calentura que sentía por la lesión de Memo Ochoa.

Incluso adelantó que, una vez que México termine su gira por Europa, buscará entablar conversación con el “Tata” para ponerse a su disposición y buscar lo mejor para el llamado equipo de todos.