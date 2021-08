México.- Historia pura fue la que se escribió en Tokio, y es que México llegó a 300 medallas a lo largo de su participación en los Juegos Paralímpicos.

Fueron Arnulfo Castorena y Jesús Hernández quienes obtuvieron la medalla 299 y 300 en la historia de México en los Juegos Paralímpicos.

Y qué forma de hacerlo, ya que Arnulfo Castorena se llevó el oro y Jesús Hernández el bronce en 50 metros pecho SB2 .

Cabe señalar que Arnulfo Castorena fue medallista de oro , en la misma disciplina, en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000 y Atenas 2004 .

“Estoy feliz con esta medalla. Han pasado muchos años que no he subido al podio. Estoy orgulloso de mi familia, mis siete hijos. Me están mirando y están celebrando ahora que me vieron ganar. Esta medalla también es para ellos”

Arnulfo Castorena