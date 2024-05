Hoy 14 de mayo, Jesús Molina anunció su retiro como futbolista profesional en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones del Club Pumas.

“El motivo de esta conferencia es para anunciarles a todos que han estado a lo largo de esta camino, de esta carrera, que he decidido retirarme como futbolista profesional. Ha sido una decisión obviamente difícil, pero pensada con mi familia” dijo Jesús Molina con voz entrecortada.

Molina lamentó el no lograr ser campeón con el Club Pumas: “No se lograron los objetivos, pero me voy contento por que di lo mejor de mí”.

Jesús Molina jugó en varios equipos de la Liga MX como: Club América, Club Chivas, Club Tigres, Rayados de Monterrey, Club Santos Laguna y Club Pumas.

¿Por qué Jesús Molina decidió retirarse?

De acuerdo con lo dicho por Jesús Molina, el ahora exfutbolista no tomó la decisión de retirarse de un día al otro, sino que era algo que venía pensando desde su lesión con el Club Chivas.

“Sabía que por mi edad iba a ser complicado regresar. Me plantee el objetivo de trabajar, de prepararme. Todos me daban por retirado y quise demostrarme a mi mismo que podía y gracias a Dios lo logré” mencionó Jesús Molina, quien se vio visiblemente afectado por la decisión.

Además, Molina agregó que el aspecto familiar también tuvo que ver en su decisión: “Voy a poder disfrutar más de jugar con ellos (sus hijos), de salir a sus fiestas, de llevarlos a la escuela.”

“Siempre quise yo retirarme y no que el futbol me retirara, así que estoy contento con la decisión que he tomado” dijo Molina.

El futuro de Jesús Molina podría estar en la Kings League

Jesús Molina fue cuestionado sobre su futuro, ya que mencionó que quería seguir dentro del ámbito futbolístico y llegar a la Kings League podría representar una buena opción.

Además, Jesús Molina agregó que si tuvo acercamientos por parte de un equipo de la Kings League antes de que diera inicio el Clausura 2024 de la Liga MX: “Tuve una invitación previo a este último semestre en Pumas, si fui invitado a un equipo de la Kings Legue. La realidad es que yo le daba prioridad a jugar en Primera División y poder cerrar bien mi carrera”.

A pesar de que Molina rechazó la propuesta, no cerraría la puerta de poder jugar en la Kings League en un futuro: “No lo descarto para nada, pero ahorita quiero disfrutar con mi familia y analizar que es lo que quiero y lo que viene para mi”.