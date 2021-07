VIDEO: Estrella de la UFC, Conor McGregor, saldrá en el Call of Duty

El mediático luchador irlandés de UFC, Conor McGregor, será uno de los protagonistas de la nueva entrega de la saga de videojuegos Call of Duty. Ya hemos podido ver al luchador intercambiar golpes con Cristiano Ronaldo o levantar polémicas con sus fotos en Instagram. El irlandés no pasa desapercibido y ahora aparecerá en uno de los juegos más populares entre los usuarios. Si te cae bien, podrás ser su amigo y si por lo contrario no es de tu gusto, podrás intentar acabar con él. Siempre que la historia del juego te lo permita, claro.