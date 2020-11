En su paso por Chivas, Matías Almeyda ganó cinco títulos; entre ellos uno de Liga MX y uno de Concachampions.

México.- Antonio Mohamed consumó un vergonzoso fracaso luego de que los Rayados de Monterrey fueran eliminados por el modesto Puebla en lo que fue el Repechaje del Guard1anes 2020.

Es por ello que casi de inmediato comenzaron a surgir rumores en torno a su posible salida y, como suele ser, también acerca del posible sustituto. Y es que la verdad sea dicha, los Rayados de Monterrey cuentan con el plantel más caro de toda la Liga MX.

De acuerdo con distintas versiones, es Matías Almeyda, quien ganara varios títulos con Chivas, la opción predilecta de la directiva regiomontana. De modo que sólo restaría que el DT argentino se desvincule del San Jose Earthquakes, conjunto de la MLS.

En su paso con Chivas, Matías Almeyda logró ganar cinco títulos ; entre ellos uno de Liga MX y uno de Concachampions. Además, su estilo de juego siempre fue atrevido, lo cual era del gusto de los aficionados.

Directiva de Rayados deja en duda continuidad de Mohamed

De no haber sido por el reciente campeonato de Copa MX, el semestre de los Rayados de Monterrey hubiera sido de plano desastroso, pues recordemos que en el Clausura 2020 quedaron como últimos en la tabla general.

Por ende, Duilio Davino, presidente deportivo del equipo, afirmó en conferencia de prensa que Antonio Mohamed no está seguro en el banquillo, ya que la exigencia es ganar cuanto trofeo se ponga enfrente debido al plantel con el que se cuenta.