#NiTuNiYo #JuntaDeDueños

Todo parece que el repechaje ha terminado como lo conocimos.

Doña Tele, cede (le siguen debiendo $$ que pago por torneo suspendido)

Ahora solo serán 2 juegos de repesca 7 vs 10 y 8 vs 9 de la tabla general. Los 6 primeros califican directo, ya no 4.