“Ella es mi amiga”: Acompaña en el hospital a Lucely Chalá, esposa de Renato Ibarra

Mariana Echeverría, conductora y esposa del portero Óscar Jiménez, narró que ha estado desde anoche acompañando a Lucely Chalá.

Mientras las autoridades se encuentran recabando información y pruebas en el caso de Renato Ibarra, su esposa, Lucely Chalá se encuentra en el hospital, donde ha sido acompañada en todo momento por Mariana Echeverría.

La esposa de Óscar Jiménez , portero suplente de las Águilas, compartió que se encuentra en el hospital en el que Lucely Chalá, esposa de Renato, fue internada luego de que, presuntamente, fuera agredida por el futbolista ecuatoriano.

A través de su cuenta de Twitter, la también actriz y conductora señaló que ha estado al pendiente de su amiga en todo momento, mientras que espera que las autoridades hagan su trabajo para esclarecer el caso.

"Yo he estado con Lucely toda la noche es el hospital y toda la mañana de hoy , ella es mi amiga !Y no me he despegado de ella ni un solo momento . Solo esperemos a que las autoridades hagan su trabajo . Y se hagan las declaraciones correspondientes" Mariana Echeverría.

Tuit de Mariana Echeverría

Cabe mencionar que minutos después de publicar su tuit, la conductora convirtió en 'privada' su cuenta de Twitter, por lo que ya no se puede acceder a su perfil.

Mariana Echeverría también utilizó sus historias de Instagram, en las que incluso compartió una fotografía de Lucely Chalá recostada sobre una camilla; no obstante, dicha publicación también fue eliminada.

Personal de América también acude al hospital

Lucely Chalá fue llevada al hospital después del altercado con Renato Ibarra, pues presenta un embarazo de 10 semanas. Es por esto que personal del América acudió al nosocomio para conocer el estado en el que se encuentra.

Mario Peniche , jefe de operaciones y logísticas del club, fue el que se presentó en el hospital, mientras que a Juan Manuel Navarrete , quien también forma parte de esta área, se le vio en el Ministerio Público donde se encuentra detenido Renato Ibarra.

Reseña | Violencia de género



Fue detenido Renato Ibarra



El atacante ecuatoriano 🇪🇨 del @ClubAmerica 🇲🇽 fue detenido en su domicilio y presentado en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan acusado de "Violencia Familiar y Lesiones" hacia su esposa Lucely Chalá. pic.twitter.com/BoxLUR8nxv — Balón Mundial (@balon_mundial) March 6, 2020