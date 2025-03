Últimamente, en las mesas de debate el futbol es lo último de lo que se habla. Ahora, Marc Crosas aprovechó la situación de Rayados para mandarle un mensaje al Tuca Ferretti.

Aunque no fue un recado amistoso, Marc Crosas insultó al Tuca Ferreti y hasta le dijo payaso. Antes de ver lo que dijo, tenemos que ver en dónde trabaja cada uno.

Recordemos que Ferretti dejó de ser entrenador para ir a ESPN. Regularmente sale en un programa llamado Generación F, a lado de Álvaro Morales.

Crosas tiene mucho más tiempo en la televisión con Televisa. Se puede ver en las emisiones de Línea de 4 y otros shows.

Marc Crosas insulta al Tuca Ferretti en pleno programa: “Lleva 3 años siendo un payaso y un bufón”

Rayados de Monterrey estaría cerca de quedarse sin entrenador, parece ser que ya se hartaron de Martín Demichelis. Marc Crosas y la mesa de Línea de 4 debatían sobre el posible nuevo DT, y salió el nombre del Tuca Ferretti.

"No es irte a ir a buscar al entrenador que hizo exitoso al equipo rival y por eso simplemente a ver si me hace exitoso a mí. Sobretodo cuando lleva más dos años sin dirigir y siendo un payaso de una mesa de debate en la que no aporta futbolísticamente nada“, comentó Marc Crosas sobre Tuca Ferretti.

Hasta el momento, el brasileño no ha contestado, pero seguramente lo hará.

Los candidatos en el caso que Martín Demichelis deje a los Rayados de Monterrey

Pasando a la cancha. Sabemos que Martín Demichelis está en una cuerda muy floja, y lo más seguro es que sea despedido antes del Mundial de Clubes.

Es muy posible, que la directiva de Rayados esté buscando su sustituto y hay varios nombres que suenan: