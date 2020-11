La última pareja estable que se le conoció al futbolista no pudo ingresar a la ceremonia íntima de despedida en la Casa Rosada.

El 25 de noviembre el mundo del futbol se paralizó con la muerte de Diego Armando Maradona. Tras darse a conocer la noticia el gobierno argentino decretó que se realizarán 3 días de luto nacional.

El funeral del futbolista se lleva a cabo en la Casa Rosada, sede del Gobierno de Argentina. Pero la expareja de ‘El Pelusa’ reveló que le habían prohibido el acceso a la ceremonia íntima de despedida.

Durante la madrugada del jueves, Rocío Oliva llegó a la Casa Rosada para ingresar al velorio de Maradona antes de que se abriera las puertas al público.

Algunos medios reportaron que en el lugar ya se encontraban Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna, Jana, Verónica Ojeda, Dieguito Fernando y el círculo más cercano del futbolista.

Sin embargo, la última pareja del famoso no pudo acceder al lugar y la habían mandado a formarse como todas las demás personas que querían ingresar.

"Me dicen que venga a las siete de la mañana con toda la gente, con el público general me mandaron a hacer la fila como a todos (…) No puedo venir a las siete de la mañana, es una locura” Rocío Oliva

"Me dijeron que venga a las 7am con el resto de la gente", Rocío Oliva, luego de que le negaran el acceso al velatorio de Diego. pic.twitter.com/6YOFsguJEb — TyC Sports (@TyCSports) — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2020

La manager del equipo de futbol femenil de Gimansia y Esgrima de la Plata fue entrevistada por los medios que se encontraban en el lugar y entre lágrimas reveló que ella sólo quería despedirse de quien fue su pareja por más de seis años.

“Todo el mundo cercano a Diego que lo quiere despedir está pasando menos yo. Es una vergüenza. Fui la pareja de Diego por más de seis años. Ya le escribí a todo el mundo, pero no tienen respuesta. Me dicen que no tienen nada que ver con la puerta. Quiero verlo nada más e irme a mi casa. Estoy hace más de una hora esperando y ya entró todo el mundo” Rocío Oliva

Visiblemente consternada Rocío Oliva señaló que sólo quería despedirse del astro del futbol y aseguró que Claudia Villafane se encargaba del acceso, aunque ella lo negaba.

“La decisión es de Claudia, pero ella dice que `no tiene nada que ver´. ¡No sé por qué me están haciendo esto! (…) Y no me hacen daño sólo a mí, también le están haciendo daño a él. No piensan ni un minuto en Diego" Rocío Oliva

Antes de retirarse de la Casa Rosada, la expareja de Maradona arremetió contra la familia.

“Toda la maldad que hacen se paga, así les va a ir a todos” Rocío Oliva

Maradona tuvo una vida llena de éxitos en el futbol, pero también estuvo marcada por los exceso y problemas de amores que tuvo con las tres mujeres que fueron pareja del astro argentino; Claudia Villafane, Verónica Ojeda y Rocío Oliva.