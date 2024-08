Al fin, la Premier League 24/25 ya comenzó, y vaya manera de hacerlo. Manchester United y Fulham nos regalaron un partidazo en el que estuvo Raúl Jiménez.

En la Premier League no hay malos partidos en realidad, así lo vimos en el Manchester United vs Fulham que abrieron el telón de la temporada. Todo bien, solo que Raúl Jiménez no tuvo el mejor inicio.

El mexicano cumple su sexto año en la mejor liga del mundo, aunque este es su segundo con su actual equipo, Fulham. 6 años en la Premier League hablan muy bien de él.

En esta campaña, que podría ser la última en Europa, se espera que pueda recuperar ese nivel que alguna vez le vimos en el Wolverhampton hace unos años, pero no lo va a tener tan fácil.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en el inicio de la Premier League? Fulham perdió ante Manchester United

Manchester United y Fulham se enfrentaron en la Jornada 1 de la Premier League 24/25, un partido muy entretenido que lo ganaron los Diablos Rojos y que tuvo participación Raúl Jiménez.

Desde el primer tiempo entre Manchester United fue superior al equipo de Raúl Jiménez, Fulham, pero no podían concretar sus llegadas.

La segunda parte fue el mismo guion, pese a que los de Ten Hag estaban encima no lograban marcar, así que los dos entrenadores decidieron hacer cambios, de esa forma entró Raúl Jiménez a la cancha, buscando ese gol que le diera la victoria a su equipo.

Pero para su mala suerte, la anotación cayó para el Manchester United en el minuto 87, Joshua Zirkzee fue el héroe de la película. Y con respecto al mexicano, en los 13 minutos que jugó, solo logró hacer 5 pases y no tuvo una ocasión que le permitiera marcar.

¿Último año en la Premier League? La situación de Raúl Jiménez con el Fulham

Raúl Jiménez ha llegado a la edad de 33 años, pese a eso se ha logrado mantener en la Premier League por muchos años. Eso podría cambiar al término de esta temporada.

Y es que el delantero mexicano, Raúl Jiménez le queda un año de contrato con el Fulham, y para acabarla de ‘amolar’ la competencia por el puesto está complicada, Rodrigo Muniz se ha ganado la titularidad y la confianza de Saraiva da Silva.

De cualquier forma, Jiménez buscará hacer un buen año y tiene el talento para hacerlo.