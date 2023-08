Manchester City enfrentará a Sevilla FC en la Supercopa de Europa, partido en el que el mexicano, Tecatito Corona podría entrar en acción.

Cabe recordar, que en la Supercopa de Europa se enfrenta, el último ganador de la Champions League (Manchester City), ante el club que consiguió el título de la Europa League (Sevilla FC), equipo por el cual milita Tecatito Corona.

En ese sentido, ambos equipos se medirán en un emocionante duelo y el mexicano podría sumar a su palmarés su primer título continental.

Y es que, el mexicano no puso ser registrado para Europa League 2022/23 misma que ganó el Sevilla FC, pues una fuerte lesión lo dejó fuera de las canchas y también esa fue la razón por la que se perdió la Copa Mundial de Qatar 2022.

No obstante, este miércoles 16 de agosto será el partido que definirá al campeón de la Supercopa de Europa y promete estar lleno de acción y emociones.

Manchester City (Thanassis Stavrakis / AP)

Manchester City vs Sevilla FC: ¿A qué hora y dónde verlo?

Partido: Manchester City vs. Sevilla FC

Fecha: miércoles 16 de agosto de 2023

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

Transmisión: HBO Max y TNT Sports.

Estadio: Georgios Karaiskakis.

El Manchester City viene de celebrar a los grande el triplete que ganaron la temporada pasada; Premier League, FA Cup y Champions League, y en busca de repetir la hazaña.

Tecatito Corona y su posible salida del Sevilla FC

Mucho se habló de la posible salida de Tecatito Corona del Sevilla FC, pues se decía que podía llegar a Rayados de Monterrey y que incluso ya había un acuerdo.

Sin embargo, el jugador negó que eso fuera verdad y se dijo muy feliz con el conjunto español, por eso apagó los rumores de llegar a la Liga MX al menos en un futuro próximo: “No puedo hablar de eso... estoy en Sevilla y estoy muy contento”, dijo.

Asimismo, su representante Matías Bunge dijo que por el momento no hay oferta de otro equipo: “En este momento no hay nada. No han hecho ninguna propuesta ni al club ni al jugador. Ya daban el trato como cerrado y no es cierto esa situación”, añadió.

