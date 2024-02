Jorge ‘Chatón’ Enríquez, el ex futbolista mediocampista de Club Chivas, habló recientemente sobre su misterioso retiro en 2022 y por qué su carrera fue en bajada.

En una entrevista con Ramón Morales, también ex futbolista del Club Deportivo Guadalajara, platicó que por firmar con un representante y no con el más “famoso” en esos tiempos, pasó por un infierno en Chivas, al grado que lo amenazaron con destruir su carrera.

“Cuando regreso a Chivas(de los olímpicos) esta persona se entera de que yo firmé y se super ofendió y me dijo con palabras textuales te vas a arrepentir yo me voy a encargar de que no salgas nunca de Chivas y vas a conocer el poder que yo tengo, la acabas de cagar”.

El ex rojiblanco comentó que el último equipo de Europa que lo buscó fue el Real Betis en el 2014, ofreciéndole un contrato de un año por una compra de 4 millones de euros.

A lo que el Club Chivas le dijo que no se podía ir. “No puedes irte y no es por mí, es una orden que tengo” contó el Chatón Enríquez.

¿Quién es Chatón Enríquez, ex jugador de Chivas?

Chatón Enríquez, con 33 años de edad jugó en el Club Chivas durante seis años, en el cual salió en el 2015.

Posteriormente, entró al Club León por 6 meses, después jugó en otros equipos como Deportivo Tepic, Santos Laguna, Club Puebla, AC Omonia Nicosia y Salamanca CF UDS.

Su último equipo fue Venados de Mérida en la Liga Expansión MX, pues el 22 de marzo de 2023 anunció su retiro a través de redes sociales debido a que estaba pasando por una complicada situación personal.

En junio de 2023 se convirtió en técnico en la Tercera División Profesional con el equipo Elite Azteca.

Chatón Enríquez: el jugador de Chivas que fue campeón Olímpico

Chatón Enríquez ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 junto con la Sub- 23 a lado de jugadores como Carlos Salcido, Héctor Herrera, Marco Fabián, Oribe Peralta, Giovani dos Santos y Raúl Jiménez.

También obtuvo el tercer lugar del Mundial Sub-20 de Colombia 2011, que en ese mismo año ganó el oro en los Juegos Panamericanos 2011 y el tercer lugar en la Copa de Oro de la CONCACAF 2013.

Estos logros lo llevaron a la cima con tan solo 21 años de edad; sin embargo, al alcanzar el éxito y la fama tan joven, como a muchos otros futbolistas les pasa, se involucró en temas polémicos durante su carrera profesional.

No es la primera polémica de Chatón Enríquez

En 2023, Chatón Enríquez fue un fuerte blanco en redes sociales, donde salieron conversaciones en las cuales ofreció boletos para la final de Club Chivas vs Tigres entre 20 y 40 mil pesos.

A pesar de haber sido juzgado, Chatón Enríquez pareció no importarle y lo expresó sin miedo a las críticas.