Alexis Vega y sus fiestas siguen siendo tema de conversación y hasta de calentura, pues el jugador recién admitió que se llegó a encarar con varios fans que le recordaron lo ocurrido en Toluca, cuando aun era jugador del Club Chivas.

En el podcast que compartió con Jesús Angulo, su compañero en el Deportivo Toluca, Alexis Vega se abrió y habló en torno aquellos días que le siguieron a su polémica fiesta en la capital del Estado de México.

Para quien no recuerde tal situación, Vega fue separado del primer equipo del Club Chivas hace unos meses, luego de que se filtrara que, junto a otros dos compañeros, organizó una fiesta durante la concentración.

Incluso, dicha fiesta terminó por costarle su estadía en las Chivas, pues el equipo, aunado a separarlo, ya no lo tomó en cuenta para el Clausura 2024.

En esa fiesta participaron, además de Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez; solo éste último pertenece a la institución, mientras que el otro par fue cepillado.

Alexis Vega confiesa que se encaró con fans

Ahora que está lejos del Club Chivas y que ha vuelto al Deportivo Toluca, Alexis Vega habló con el Canelo Angulo sobre cómo vivió los días posteriores a que se difundiera todo lo relacionado a la fiesta.

En dicha oportunidad, Alexis Vega reveló que los días subsecuentes a la filtración fueron muy difíciles, ya que la gente le preguntaba por la fiesta y todo lo ocurrido como si hubieran estado ahí.

Por ende, el jugador se encaró con quienes lo cuestionaban e incluso se burlaban la situación que le valió para ser cortado del Club Chivas.

“Salía a la plaza a comer y me pedían una foto como queriendo cotorrear. Me decían me hubieras invitado a la fiesta, y yo en ese tiempo ya estaba fastidiado y los encaraba y les decía cuál fiesta”, comenzó diciendo Vega.

Y remató: “Me decían pues la fiesta de Toluca, y le digo pero usted sabe o tiene pruebas, y respondían ah es que es lo que dicen en redes sociales, con varios me llegué a encarar y no salí a hablar porque yo sé que no le tengo que dar explicaciones a nadie”.

Alexis Vega en estado puro, siendo Alexis Vega. pic.twitter.com/JIh3UlB0HJ — Enrique Beas (@EnriqueVonBeas) February 13, 2024

El despertar de Alexis Vega

Aunque hace unos meses parecía que la carrera de Alexis Vega iba en picada, lo cierto es que desde que llegó al Deportivo Toluca hay indicios de que quiere resucitar futbolísticamente hablando.

Y es que, además de que ya marcó gol, se le nota en mejor forma física y totalmente dispuesto a resurgir y ya no estar metido en polémicas como fue la constante en su etapa como rojiblanco.