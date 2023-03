La Kings League estaría muy cerca de sumar una nueva superestrella del futbol a sus filas de la mano de Luis García, quien confesó que ha habido acercamientos para contar con su participación.

Luis García, legendario comentarista de TV Azteca junto a Christian Martinoli, habló sobre la posibilidad de verlo en la Kings League próximamente a través de un video en TikTok.

El exfutbolista de la Liga MX mencionó que ya mantuvo conversaciones con Juan Garnizo y Rivers, streamers que representan a México y América Latina en la liga del momento.

“He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos cosa que me dio mucho gusto, ya me ghostearon , no sé que significa, pero ya no me han contestado”, comentó.

“Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League . Estoy en espera de estos movimientos que se puedan dar para tener la Kings League”, sentenció García.

Kings League: Formato de competencia

En cuanto al formato que utiliza la Kings League, los 12 equipos que conforman la liga juegan entre sí durante 11 jornadas.

Los 8 con más puntos califican a la ronda de cuartos de final, la cual se disputará en el Estadio Spotify Camp Nou, casa del FC Barcelona.

Todos los partidos terminan con un ganador, no existen los empates ni la repartición de unidades, por lo que cuando llega a ocurrir esto durante los 50 minutos de tiempo completo, el vencedor se decide en tanda de penales.

Kings League: Así marcha la tabla de posiciones

Porcinos FC | Récord 6-2 | Dif. +10

Saiyans FC | Récord 6-2 | Dif. +6

Ultimate Móstoles | Récord 6-2 | Dif. +6

Kunisports | Récord 6-2 | Dif. +3

El Barrio | Récord 4-4 | Dif. +9

Aniquiladores FC | Récord 4-4 | Dif. 0

Los Troncos FC | Récord 4-4 | Dif. -5

PIO FC | Récord 3-5 | Dif. +1

1K FC | Récord 3-5 | Dif. -3

Rayo de Barcelona | Récord 3-5 | Dif. -5

XBUYER TEAM | | Récord 3-5 | Dif. -6

Jijantes FC | Récord 0-6 | Dif. -16

