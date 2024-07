La eliminación de la Selección Mexicana de la Copa América ha traído un sinfín de criticas para directivos, cuerpo técnico y jugadores. Entre las principales puntos de vista que han destacado en las últimas horas, aparece la de Luis García, ex jugador y actual comentarista de TV Azteca.

Luis García ha sido una de las voces más criticas entorno a la Selección Mexicana en los último años y esta vez no fue la excepción. Tras el empate del TRI, el ex jugador del Atlético de Madrid no dudó en expresar su sentir.

El video con las declaraciones de Luis García tomó rápidamente fuerza en las redes sociales generando un debate entre los aficionados, que en su mayoría coincidían con lo mencionado por el comentarista de TV Azteca.

¿Qué dijo Luis García sobre la Selección Mexicana?

Luis García, quien durante varios años ha hecho dupla con Christian Martinoli en las narraciones de TV Azteca, lanzó una dura critica y exigió una que en la Selección Mexicana se haga una planeación a largo plazo.

“La Copa América sencillamente confirma lo lastimado que está el futbol en las tres zonas” mencionó Luis García refiriéndose a los directivos, cuerpo técnico y jugadores que conforman la Selección Mexicana.

“Aquí (en Copa América) nos eliminan Ecuador, Venezuela y Jamaica que con total respeto no son Brasil, no es Uruguay, no es Colombia, no es Argentina que ni qué decir, nos eliminaron rivales de menor envergadura a nivel Conmebol y a nivel mundial” explicó García.

Luis García finalizó su critica enfatizando que se tiene hacer un proyecto para el Mundial del 2030: ”Sigamos poniendo paraguas, sigamos planeando, sigamos teniendo estos staffs tan grandes, estos consejos consultivos y ahí no está la solución, no lo van a resolver en tres días ni en dos años, sino piensan al 2030 esto va a seguir pasando por los siglos de los siglos”, dijo.

¿Cuál es el próximo partido de la Selección Mexicana?

Tras la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa América, el equipo tendrán varios meses de pausa antes de su próximo enfrentamiento, sin embargo los analistas, como Luis García, estarán muy atentos de lo que suceda con el equipo mexicano.

En la siguiente fecha FIFA, la Selección Mexicana jugará un partido amistoso ante Nueva Zelanda, específicamente el 7 de septiembre del 2024 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Este enfrentamiento servirá como un partido de preparación para la Selección Mexicana en su camino hacia el Mundial 2026, en el cual será anfitrión.