México.- A través de su canal de YouTube, Luis García criticó de manera severa a José Juan Macías, jugador del Club Deportivo Guadalajara (Chivas).

De acuerdo con Luis García, el inminente fichaje de José Juan Macías con el Getafe Club de Futbol es un “ premio excesivo ” para la “ incipiente carrera ” del canterano de las Chivas.

Asimismo, el llamado Doctor García aseguró que el Getafe Club de Futbol no es para nada un “ club rimbombante ”. Aunque eso sí, dijo que es benéfico que el joven de 21 años emigre a Europa.

De igual modo, Luis García expuso que José Juan Macías no tiene el nivel necesario para integrar la Selección Mexicana que dirimirá los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Cabe señalar que este viernes 25 de junio , José Juan Macías causó baja de la Selección Mexicana Olímpica debido a una lesión.

En el mismo video compartido en su canal de YouTube, el Doctor García aseveró que la salida de Macías del Club Deportivo Guadalajara hacia el Getafe Club de Futbol es mero negocio.

“Hoy su nivel no está para los Juegos Olímpicos, aunque eso sí, es un tipo responsable, ambicioso, pero hoy su rendimiento es básico, es primario. Lo del Getafe es un premio excesivo, fue una buena negociación tripartita. La contratación de Macías tiene que ver por una urgencia de negocio porque se acercaba el final de su contrato. No tiene gol, no encuentra las posiciones de remate, no encuentra la última jugada”

Luis García