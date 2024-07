¡La tercera fue la vencida! La Liga MX por fin logró imponerse en el All Star Game a la MLS con una contundente victoria 4-1, por lo que los aficionados aprovecharon para burlarse de los vecinos del norte con varios memes.

A pesar de que fue muy criticado el hecho de que la Liga MX se parara para disputar el All Star Game y la Leagues Cup frente a la MLS, varios aficionados compartieron memes en los que dejaron ver que no importa que tan mal esté el balompié azteca, siempre apoyaran al equipo que represente a México.

"Pinche Liga MX cada día está peor, sin ascenso y descenso solo fomentan la mediocridad. A los directivos solo les importa el dinero, ya no hay que consumirla"



Yo cuando le ganemos a los gringos el All Star Game con un gol todo culero del Memote Martínez: pic.twitter.com/0KDjKdpziS — Jess (@JessEspitia27) July 25, 2024

Yo: Que asco que la Liga Mx juegue contra la MLS en Estados Unidos solo por dinero



También yo cuando Gignac meta gol al minuto 90 para ganar el partido:pic.twitter.com/0buYfZwnWZ — Frías Pluma 🥷🏻 (@LetEdwinCook) July 25, 2024

Ante el mal momento que atraviesa el balompié azteca, cualquier motivo es bueno para celebrar, por lo que la afición mexicana comenzó a festejar desde el triunfo en el All Star Skills Challenge.

SE ACABÓ, LA LIGA MX LE GANÓ A LA MLS EN EL DUELO DE SKILLS

(no vi ni un minuto del evento) pic.twitter.com/1UTqSrNJNR — Jorgx! 🐐 (@JorgEVERYONE) July 24, 2024

Los mejores memes de la victoria de la Liga MX ante la MLS en el All Star Game

Pese a que en la Liga MX hay fuertes rivalidades, todo cambia cuando un equipo mexicano se enfrenta a uno de la MLS, ya que las aficiones se unen con tal de que no gane un equipo extranjero y el All Star Game no fue la excepción.

Todo Twitter Liga MX hoy en el partido vs la MLS pic.twitter.com/DMOHSH1pTp — Rhevolver (@Rhevolver) July 25, 2024

Pese a que el equipo de la Liga MX marcó el primer gol del encuentro gracias a un remate de Germán Berterame, de inmediato el Cucho Hernández igualó el marcador y encontramos un meme que explica cuanto tiempo duró la ventaja del equipo mexicano.

Lo que duró la ventaja de la Liga MX pic.twitter.com/EIxBmQI63j — Gael Pineda 🇨🇵 (@GPineda10x) July 25, 2024

Después del empate, el equipo del campeonato mexicano manejó el encuentro y los goles de Oussama Idrissi, Maxi Meza y Juan Brunetta sellaron la goleada del conjunto dirigido por André Jardine.

Yo ayer: el All Star Game es una basura estafa pochos, puro pendejo lo va a ver



Yo ahorita que ganó la Liga MX:pic.twitter.com/LBXoXhKLsA — Kenny Powers (@YodaFath) July 25, 2024

La afición del América fue la más ilusionada con la victoria de la Liga MX en el All Star Game

Pese a que la directiva del América no pudo fichar a Oussama Idrissi en esta ventana de transferencias, la afición azulcrema ya vio jugar al marroquí junto a Fidalgo y Dilrosun, por lo que ahora están más que ilusionados por que el jugador de los Tuzos vista de azulcrema.

Mi vida cuando el América fiche a Idrissi después de que Emilio Azcárraga amenazó a Chucho Pachuco con filtrar todo lo del Tuzogate:

pic.twitter.com/xMBiGTp8tk — Jess (@JessEspitia27) July 25, 2024

Rondón, Idrissi, Javairo y Fidalgo jugando juntos pic.twitter.com/yjJwTzwzFO — Emilio (@ELSP3009) July 25, 2024

Jardine convenciendo al marroquí en los vestidores pic.twitter.com/UpwsXi6dLY — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) July 25, 2024

Además, los aficionados de Las Águilas están más que contentos con el desempeño que ha mostrado Dilrosun y ya veían a su atacante marcando un Hat Trick frente a la MLS.