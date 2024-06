Veljko Paunovic se encuentra en la órbita de los Tigres para ser su nuevo entrenador de cara al Apertura 2024, por lo que a su llegada, pediría a algunos futbolistas de las Chivas.

Veljko Paunovic ha sonado como el posible relevo de Robert Dante Siboldi en el banquillo de los Tigres, por lo que el serbio ya estaría planeando su estancia en Monterrey.

La idea de Veljko Paunovic es ‘robarse’ algunas piezas que le funcionaron cuando se mostró en el banquillo de las Chivas, mismas que se irían ‘saltando’ a sus brazos.

Veljko Paunovic se pondría de la otra cara de la moneda, pues cuando fue DT de las Chivas, perdió la final del Clausura 2023 ante los Tigres de Robert Dante Siboldi.

Veljko Paunovic se ‘robaría’ a algunos futbolistas de las Chivas

Veljko Paunovic se ha convertido en el principal candidato para tomar el banquillo de los Tigres por los próximos meses, por lo que está latente la idea de que se pueda ‘robar’ a algunos futbolistas de las Chivas.

Las Chivas se han convertido en uno de los peores equipos para dirigir en la Liga MX debido a que el equipo está sumergido en una crisis deportiva, por lo que Veljko Paunovic buscaría salvar a algunos de sus dirigidos en Guadalajara.

Una de las piezas más importantes en la era de Veljko Paunovic en Chivas fue Fernando Beltrán, un contención que podría encajar perfecto en el esquema de los Tigres debido a que Rafael Carioca empieza a necesitar un reemplazo de garantías.

Otro de los jugadores que Veljko Paunovic se ‘robaría’ de las Chivas sería Pavel Pérez, un jugador al que le dio la confianza en la final que perdió ante el equipo que sería su nuevo equipo, y que podría usar de revulsivo con los Felinos.

Estos serían los jugadores que Veljko Paunovic se ‘robaría’ de las Chivas

La época de Veljko Paunovic en las Chivas no fue del todo exitosa, pues a pesar de que logró meter al equipo a la final, no pudo conseguir el título, y seis meses después, decidió ‘bajarse’ del barco.

A pesar de ese mal trago, Veljko Paunovic se ‘robaría’ a algunos futbolistas de las Chivas como Fernando Beltrán y Pável Pérez, pero a ellos se podría unir el interés que hay en el Piojo Alvarado.

Robero Alvarado es el mejor hombre que tienen las Chivas, y sería pieza principal que le ‘robaría’ Veljko Paunovic a su exequipo con tal de fortalecer a los Tigres, equipo al que llegaría para el Apertura 2024.

Veljko Paunovic se ‘robaría’ a Víctor Pocho Guzmán para llevarlo a los Tigres

El goleador de las Chivas en los últimos dos torneos, Víctor ‘Pocho’ Guzmán, sería el elegido por Veljko Paunovic para llegar entre bombos y platillos a la dirección técnica de los Tigres en el Apertura 2024.

El Pocho Guzmán es un jugador que ha tomado el rol de líder en las Chivas, por lo que su salida del equipo no será sencilla, aunque no hay nada que los dólares de los regios no puedan arreglar; Veljko Paunovic tiene a su elegido.