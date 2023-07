Los delanteros de la Selección Mexicana han destacado poco en la Copa Oro. De los nueve goles que se han marcado, apenas dos han sido de los llamados 9: Santiago Giménez y Henry Martín. Podría decirse que están en crisis.

Para Santiago Giménez, esto no quiere decir que haya problemas con los centros delanteros de la Selección Mexicana, el aporte va más allá de festejar anotaciones.

En el juego en el que la Selección Mexicana derrotó a Costa Rica, los centros delanteros no marcaron pero estuvieron presentes en las jugadas de los dos goles.

Henry Martín provocó el penalti con el que se abrió el marcador. Y Santiago Giménez inició la jugada del tanto que aseguró la victoria.

Santiago Giménez no se presiona por la falta de gol

Ante la falta de gol de los centros delanteros de la Selección Mexicana en la Copa Oro, Santiago Giménez niega crisis y destaca el aporte que se hace en los triunfos del equipo.

“No sé por qué nos falta anotar, la verdad es que hemos tenido las oportunidades”, reflexiona el delantero surgido de Cruz Azul.

Está seguro que con el tiempo, “los goles llegarán, pero lo primero es el equipo, ahora lo fundamental era pasar a las semifinales”.

Asegura que no importa quién anote, “se siente muy lindo ganar, aunque anote otra persona , si al final hay un triunfo es como si anotaras tú”.

Santiago Giménez en la Selección Mexicana (Darryl Webb / AP)

¿A Santiago Giménez le enoja ser suplente?

Santiago Giménez con todos los méritos que tiene el haber sido campeón en la Eredivisie de países Bajos con el Feyenoord, ha tomado un rol de suplente en la Selección Mexicana.

Henry Martín le ha ganado la carrera como nueve titular del equipo que dirige Jaime Lozano pero eso, dice, no le molesta.

“Lo que nos da el Jimmy es confianza a cada uno de nosotros. Hay once que juegan y once que esperan y eso nos mantiene a full. A los que nos toca estar fuera vamos a aportar y los que están adentro dejan el alma en la cancha”, aseguró el atacante de 22 años.

Sabe que no es momento de desesperarse: “¿Desesperarse? ¿Por qué? Ya he vivido esa época, y no es bueno, hay que tener paciencia. Habrá momento en que se abra la puerta, he aprendido a confiar en mí y tener certeza de que llegará el momento adecuado”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok