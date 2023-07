Tras no entrar en planes de la directiva, un jugador fue dado de baja del Club América y tras no encontrar equipo, el susodicho ahora fue captado entrenado en un parque para no perder ritmo.

No sería la primera vez que un futbolista se queda sin equipo luego de dejar al Club América; ya le pasó a Giovani dos Santos hace poco.

El jugador en cuestión es Roger Martínez, quien no ha encontrado equipo desde su salida del Nido, pues el exjugador azulcrema fue visto entrenando en un parque, con la camiseta de un equipo argentino.

Cabe recordar, que Martínez cumplió contrato con las águilas y tras no ser renovado, el sudamericano se vio obligado a salir de la institución. Por ahora el jugador colombiano no tiene equipo, sin embargo cuenta con algunas ofertas en sudamerica.

Roger Martínez entrena con camiseta del Racing

En las últimas horas se hizo viral un video de Roger Martínez, ex del Club América, entrenado con la camiseta del Racing, equipo en cual debutó.

En este entrenamiento se le pudo apreciar a Roger Martínez, haciendo trabajos especializados, pues hay que recordar que el colombiano es agente libre y no tiene equipo con el cual hacer pretemporada. De momento, el cafetalero lo hace por su cuenta presumiendo una camiseta del Racing.

El colombiano ya recibió oferta del equipo de Avellaneda, la cual se la hicieron llegar a su representante. Sin embargo al interior de la directiva, saben que es imposible igualar el salario que percibia en la Liga MX.

Por lo que en caso de que Roger Martínez quiera regresar tendrá que rebajar su salario, este video vdonde se muestra entrenando podría ser un buen indicio de un posible regreso del colombiano.

Roger Martínez compartió un video entrenando con la camiseta de Racing... 🔵⚪️



🤔 ¿Se acerca el regreso a la Academia? pic.twitter.com/84jHnnZ9ET — Diario Olé (@DiarioOle) July 20, 2023

Roger Martínez con ofertas de la MLS y Brasil

Roger Martínez quien actualmente no tiene equipo, cuenta con ofertas formales de la MLS y Brasil, sin embargo el colombiano podría fichar por el Racing de Argentina.

Aunque en ambas ofertas no se detalla de que clubes son, en el interior del Racing, son consicientes de que la oferta de la MLS y de Brasil son superiores a la que ellos le ofrecen a Roger Martínez. Por lo que corre el peligro que se les escape.

De acuerdo con reportes desde argentina, Martínez estaría interesado en ir a Racing, pues aseguran que quiere disputar la Copa Libertadores y que en los próximos días podría reunirse con el presidente de Avellaneda para cerrar su fichaje.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok