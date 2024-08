Una de las mejores jugadoras de Tigres Femenil, Lizbeth Ovalle, podría estar cerca de salir del equipo, a pesar de que lo ha negado en reiteradas ocasiones.

Y es que se han visto cosas en sus redes sociales, que probarían que Lizbeth Ovalle se iría de Tigres Femenil. Pero primero veamos, desde cuando todo empezó.

Ya desde febrero de 2024, se comenzó a especular que la mexicana se iría del equipo felino. Incluso confesó que ha tenido ofertas de Europa: “La verdad sí he tenido ofertas, no te voy a decir los equipos, pero sí he tenido ofertas. Si yo no me he querido ir es porque amo el club, estoy súper contenta con Tigres, con la ciudad, por todo lo que me han dado, por todo lo que he dado.”

También comentó las razones por la que no se va a Europa: “Algunos van a decir que es conformismo, la verdad es que yo no lo veo así. La Liga va creciendo, cada vez hay mejor nivel, siento que si mi lugar es aquí, aquí me voy a quedar y si algún día me toca ir, me voy a ir.”

¿Lizbeth Ovalle estuvo cerca de traicionar a Tigres Femenil?

Después de lo visto, a Lizbeth Ovalle en junio se comentó que podría traicionar a su equipo Tigres Femenil y que se iba a ir con las Rayadas.

Esto nació por una historia en la redes sociales de Lizbeth Ovalle. En la publicación se veía un tatuaje que se había hecho y un mensaje que preocupó a todos: “MTY” y un corazón azul.

Pero bueno, al final resultó que fueron puros rumores.

Lizbeth Ovalle podría salir de Tigres Femenil (Captura de pantalla)

Las pruebas que confirmarían que Lizbeth Ovalle se iría de Tigres Femenil

Para este 29 agosto, las cosas ya se ponen más serias. Al parecer el adiós de Lizbeth Ovalle de Tigres Femenil ahora sí puede ser una realidad y sí, otra vez es por las redes sociales.

Resulta que Lizbeth Ovalle quitó en todos sus perfiles que es jugadora de Tigres Femenil y además reportaron que no fue convocada para jugar contra Necaxa.

Sin embargo, a la hora del partido, Lizbeth Ovalle no solo sí fue convocada, sino que hasta inició el encuentro como titular.

Lo más preocupante es que el mercado de fichajes en el extranjero (Europa) aún no cierra. Así que una mala noticia para los/las aficionados de las Felinas.