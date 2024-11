Un duelo de gigantes se disputará en la Jornada 5 de la Champions League, cuando Real Madrid visite Liverpool, y aquí te damos el pronóstico y posibles alineaciones para el partido de este miércoles 27 de noviembre.

La mítica cancha del Estadio de Anfield, sede del Liverpool, albergará un duelo de lujo entre el equipo inglés, actual líder invicto de la Champions League, y el Real Madrid, que busca remontar posiciones en el torneo que jugará su Jornada 5.

Al momento, Liverpool es el único equipo que suma cuatro triunfos sin derrota en la competencia, con 10 goles anotados y uno solo en contra. Sin embargo, el poder de los Merengues es capaz de acabar con cualquier defensa.

Liverpool vs Real Madrid: Pronóstico para el partido de la Jornada 5 en la Champions League

El Real Madrid, campeón vigente de la Champions League, suma dos victorias y mismo número de derrotas el el torneo, pero la historia dicta que los números, cuando se habla de los Merengues, poco importan al momento de saltar a la cancha, y el Liverpool debe saberlo, de cara al partido de la Jornada 5.

Al momento, el Real Madrid no entraría de manera directa a los octavos de final de la Champions Leagues, así que está obligado a sumar en el campo de Liverpool, teniendo a Vinicius Junior y Kylian Mbappé como sus grandes armas para intentarlo.

Es complicado hacer un pronóstico en un partido entre equipos de este calibre en la cancha. Pero dada la necesidad del Real Madrid, el equipo de Carlo Ancelotti logrará al menos el empate que los catapulte a un cierre de Champions League digno de su prestigio.

Posibles alineaciones del Liverpool vs Real Madrid en la Champions League

El Liverpool busca afianzarse en la cima de la Champions League y la posible alineación con la que enfrentará al Real Madrid es la siguiente: C. Kelleher; K. Tsimikas, V. van Dijk, I. Konaté, T. Alexander-Arnold; A, Mac-Allister, R. Gravenbech, C. Jones; C. Gakpo, M. Salah y L. Díaz.

La Champions League es el escenario favorito del Real Madrid, y de cara al partido contra Liverpool, prepara esta alineación: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Ceballos, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinicius.

¿Cuándo y dónde ver el Liverpool vs Real Madrid en la Jornada 5 de Champions League?