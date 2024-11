Rayados y Pumas se miden en cuartos de final de la Liga MX, una serie en la que la mejor posición en la tabla de los felinos acortó distancias. Aquí te damos el pronóstico y las posibles alineaciones para el partido de ida.

Cada temporada, Rayados es uno de los equipos favoritos para conseguir el campeonato, pero su nivel no ha sido el mejor en el Apertura 2024, y de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX no le será fácil eliminar a Pumas.

El partido de ida será en el estadio BBVA, cancha de Rayados, donde Pumas no ha ganado, pero en la que sacó un empate en la campaña regular del Apertura 2024, con lo que tendrá mayor confianza para retar a los regios.

Rayados vs Pumas: Pronóstico para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX

Pumas ha recuperado al portero Julio González y al defensa Lisandro Magallán, piezas vitales en el equipo, que los guardó en las últimas jornadas para enfrentar los cuartos de final de la Liga MX, contra Rayados.

El cuarto lugar sorpresivo de Pumas en el Apertura 2024 le dará la oportunidad de cerrar la serie contra Rayados en Ciudad Universitaria, a donde los felinos deben llegar sin una derrota abultada, para aspirar a ganar los cuartos de final de la Liga MX.

Rayados debe ganar el partido de ida y tiene la capacidad de hacerlo por más de un gol de diferencia, pronóstico que pondría en duda el pase de Pumas a la siguiente fase de la competencia del futbol mexicano.

Posibles alineaciones de Rayados vs Pumas en los cuartos de final de la Liga MX

Martín Demichelis, técnico de Rayados, buscará tomar ventaja ante Pumas en cuartos de final con esta alineación: L. Cárdenas, G. Arteaga, H. Moreno, V. Guzmán, E. Gutiérrez, I. Fimbres, F. Ambriz, O. Torres, S. Canales, Corona y G. Berterame.

Pumas apostará a su once ideal para no regresar con mucha desventaja en la visita a Rayados. Gustavo Lema alineará con: J. González, R. Ergas, R. Duarte, N. Silva, L. Magallán, P. Monroy, P. Quispe, J. Caicedo, A. Rico, R. Funes Mori y C. Huerta.

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Pumas en los cuartos de final de la Liga MX?