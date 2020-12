En una entrevista, Lionel Messi volvió a dejar abierta la posibilidad de marcharse del Barcelona.

México.- Es cuestión de días para que Lionel Messi se convierta en jugador libre, de modo que podrá negociar con el equipo que sea sin contar con la anuencia del Barcelona, club que por cierto no recibiría ni un solo peso por la eventual transferencia.

Al hablar sobre su futuro en una larga entrevista con el periodista Jordi Évole , Lionel Messi reveló que le ilusiona vivir en Estados Unidos y jugar en la MLS. Aunque eso sí dejó en claro que tal hecho no se encuentra dentro de sus planes inmediatos.

“Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de jugar esa liga y vivir allí, pero no es por ahora. Después, si pasa o no, no lo sé. Por eso dije que me gustaría venir (regresar) a vivir a Barcelona” Lionel Messi

Lionel Messi zanja polémica entre MLS y Liga MX

Para nadie es un secreto que la MLS ha tomado bastante relevancia en los últimos años como consecuencia de la importante inversión realizada por la Liga y los clubes, de ahí que cada vez más futbolistas la vean como un destino atractivo.

En ese sentido, el periodista René Tovar explicó que el anuncio de Lionel Messi en torno a que desea jugar en la MLS demuestra que hoy por hoy dicha contienda es más importante que la Liga MX.

Recordemos que a la MLS han llegado jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimovic , Carlos Vela, David Villa, Wayne Rooney, entre otros.

¿Es mejor la Liga Mx? ¿Es mejor la MLS..? El debate terminó cuando uno de los mejores jugadores del mundo, Messi, asegura que quiere jugar en la Liga de Estados Unidos. Ahí está la.proyección del futbolista en sus últimos días como jugador. Obvio lo económico ayuda más... — René Tovar (@Rene_Tovar) — René Tovar (@Rene_Tovar) December 28, 2020

Continuidad de Lionel Messi en Barcelona está en duda

Pese a que lo más probable es que falten años para que Lionel Messi, cuyo contrato finaliza en junio próximo, juegue en la MLS, la única verdad por ahora es que su futuro es toda incógnita, ya que en la misma entrevista con Jordi Évole abrió la posibilidad de marcharse el próximo verano.

Cabe señalar que en las últimas horas trascendió que Mauricio Pochettino , quien parece ser dirigirá al PSG , habría pedido el fichaje de la “Pulga” como condición para tomar las riendas de los parisinos.

También el Manchester City ha sonado como uno de sus probables destinos; sin embargo, dicha posibilidad se antoja lejana.