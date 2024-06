Detrás del campeón del mundo, del jugador más ganador de la historia y de la leyenda del FC Barcelona, se encuentra el hombre, el padre, el esposo. Lionel Messi alcanzó el histórico título mundial que por tantos años anhelo en Qatar 2022 y al ver el festejo de su familia le es imposible contener el llanto.

Lionel Messi devolvió la gloria futbolística a Argentina con la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2024 y si bien su triunfo fue celebrado por miles de millones de personas alrededor del mundo, fue su familia la que lo acompañó en este sinuoso camino y quien festejó con tal emoción que llevó al astro sudamericano al borde del llanto.

En una entrevista con ESPN, Lionel Messi estuvo al borde del llanto cuando vio, una vez más, el video de su familia festejando el título mundial en Qatar 2022.

Lionel Messi no esconde sus emociones y la nostalgia de ver a los suyos disfrutar del sueño que desde niño lo acompañó, le hizo dibujar una sonrisa y rememorar aquellos momentos que desataron la locura en su amada Argentina.

Lionel Messi estuvo a punto de llorar al recordar el festejo de su familia en Qatar 2022

En medio de la entrevista con ESPN, Lionel Messi observó el video de su familia durante los festejos por el título de la Selección de Argentina en la Copa del Mundo 2022. El delantero del Inter Miami apenas miró el clic y sus ojos empezaban a enrojecer, pues estuvo a punto de romper el llanto.

“Mira que pasa el tiempo, pero siempre que lo veo me pasa lo mismo y por eso también fue el gesto (de llorar), porque sé lo que deseaban, primero yo y después todo Argentina, de que sea campeón del mundo”, dijo Lionel Messi.

“Sé lo que ellos deseaban, sé lo que sufrieron, lo que se peleaban con todos, y bueno queda demostrado como lo vivieron y como estaban; es hermoso y poder ver a mis hijos, a Thiago, verlo llorar y vivirlo de la manera que lo vivió es inexplicable”, agregó.

“Si hubiese pasado antes, quizá Thiago, Mateo, Ciro (sus hijos) no hubiesen estado, no lo hubiesen vivido de la manera en que lo vivieron, pero sobre todo Thiago (por su edad) que lo ha vivido de la manera que lo vivió y que me haya visto a mí y a Argentina campeón del mundo no tiene precio.

¿Lionel Messi jugará su sexta Copa del Mundo con Argentina?

Lionel Messi irrumpió en la élite del futbol desde muy joven, pronto ocupó un lugar en la Selección Argentina absoluta y tras años de tropiezos en Qatar 2022 alcanzó su más grande objetivo: ganar la Copa del Mundo.

En 2026, México, Estados Unidos y Canadá albergarán la Copa del Mundo 2026 y una de las grandes incógnitas es si Lionel Messi será parte de la Selección Argentina.

Messi llegará a la Copa del Mundo 2026 con casi 38 años de edad. Actualmente, milita en el Inter Miami de la MLS y ha dejado claro que esta será la última parada en su carrera a nivel de clubes, en selección pronto podrá anunciar la fecha de su retiro.