Lionel Messi ya le respondió a Kylian Mbappé por hacer menos a la Copa del Mundo, además lo hizo de una manera de la cual no estamos acostumbrados a verlo.

Y es que Lionel Messi se caracteriza por ser una persona bastante tranquila y que no le gusta meterse en polémicas. Excepto cuando Kylian Mbappé habla sobre la Copa del Mundo.

Probablemente, estos dos genios del futbol sean los más autorizados para hablar sobre estos temas (Copa del Mundo, Eurocopa y Copa América)

Recordemos que Kylian Mbappé fue campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, mientras que Lionel Messi lo fue en Qatar 2022.

Sin embargo, el francés no ha logrado conseguir una Eurocopa. Solo ha tenido un intento, en 2021 se quedó en Octavos de Final, los eliminó Suiza en penales. Adivinen quién falló el último tiro de Francia: Así es, Mbappé.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre la Copa del Mundo?

Todo este embrollo entre Lionel Messi y Kylian Mbappé inició cuando este último dijo algo sobre la Eurocopa y la Copa del Mundo.

A Kylian Mbappé le preguntaron sobre las diferencias entre una competencia y otra, esto respondió: “En mi opinión, es una competición (Eurocopa) más complicada que un Mundial. Es muy, muy difícil a partir de la fase de grupos. Es una competición que no ganamos desde hace 24 años y eso es enorme, pero no nos estamos poniendo ninguna presión extra. Seguimos preparándonos para la fase de grupos, para hacer un buen papel”.

Además no ha sido la única vez que desacredita a las Selecciones sudamericanas, en otra ocasión dijo esto: “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa.”

¿Qué le respondió Lionel Messi a Kylian Mbappé por hacer menos al Mundial?

Los dichos ya vistos de Kylian Mbappé no le gustaron nada a Lionel Messi, que le contestó y no se guardó nada al respecto.

Esto le contestó Lionel Messi a Kylian Mbappé: “Cada uno le da importancia a la competición que juega, obviamente la Eurocopa es una competición importantísima donde están los mejores, pero están dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, Uruguay, dos veces campeón del mundo.”

Continúa: “Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil. En el Mundial están los mejores, están todos los campeones del mundo generalmente y creo que por algo todos quieren ser campeones del mundo.”