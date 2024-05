Solo quedan dos partidos para conocer a los semifinalistas, y hasta ahora todo parece indicar que habría un América vs Chivas en la Liguilla del Clausura 2024.

Así es, estamos a un partido para que se de un Clásico Nacional, América vs Chivas, en semifinales del Clausura 2024. De hecho, el encargado para se de eso es el Cruz Azul, a menos que salga con una de sus fechorías.

Pero primero veamos qué equipos ya están en semifinales de esta Liguilla, que hasta la fecha no ha decepcionado. Ayer se jugó la vuelta de cuartos de final entre América y Pachuca, misma que en un partido lleno de emociones avanzaron las Águilas con un gol en el último minuto de Quiñones.

El otro partido fue el Toluca vs Chivas. Por un momento el Nemesio Diez cantó el gol de la victoria de los Diablos, sin embargo un fuera de lugar les quitó el pase. Al final, el Rebaño avanzó a semifinales con mucha suerte.

Podría haber un América vs Chivas y un Cruz Azul vs Rayados en semifinales del Clausura 2024

Estamos a un partido de que se juegue en un América vs Chivas en las semifinales de este Clausura 2024, ese encuentro de Liguilla es el Cruz Azul vs Pumas, ¿por qué?

Pues bueno, como ya vimos, América y Chivas ya están clasificados a las semifinales de esta Liguilla del Clausura 2024. Y si recordamos, Las Águilas terminaron en el primer lugar de la tabla, mientras que el Rebaño fue sexto.

Entonces, el rival del América tiene que ser sí o sí el equipo que peor posición tenga en la tabla, por lo que ese es Pumas (terminó séptimo). Sin embargo, Cruz Azul le ganó 2 por 0 en el partido de Ida y en el Estadio Universitario. Así que si nos guiamos de la lógica, el que avanzará será la Máquina y significa que habrá Clásico Nacional en semifinales.

Además bajo ese mismo escenario, el rival del Cruz Azul sería alguno de los regios, es decir, Tigres o Monterrey. De estos dos últimos, la ventaja la tienen los Rayados.

¿A qué hora y dónde ver el Pumas vs Cruz Azul, cuartos de final de vuelta?

Ahora que sabemos que el Clásico Nacional, América vs Chivas depende del partido de Cruz Azul vs Pumas, me parece que este es una cita obligada para cualquier aficionado que espera la Liguilla.

Además nada es seguro en este Clausura 2024, todo puede pasar en el Cruz Azul vs Pumas. De hecho ya hubo una remontada más grande de parte de los Universitarios a la Máquina, regresaron de un 4-0 en el 2021.